Como funcionam as corregedorias para fiscalizar a própria polícia

Quando surgem suspeitas de irregularidades envolvendo agentes policiais, uma dúvida comum aparece: quem fiscaliza a própria polícia? A resposta está nas corregedorias, órgãos de controle interno responsáveis por apurar e punir desvios de conduta, garantindo que os agentes cumpram a lei que deveriam proteger.

Esses órgãos atuam como uma espécie de "polícia da polícia". Eles são acionados para investigar desde infrações disciplinares leves, como o uso indevido de uma viatura, até crimes graves, como corrupção, abuso de autoridade ou vazamento de informações sigilosas. A estrutura e o funcionamento variam entre as corporações.

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Uma apuração interna pode começar de várias formas: por denúncia de um cidadão, de outro policial ou por iniciativa da própria chefia da corporação. O Ministério Público também pode solicitar investigações. Uma vez formalizada a suspeita, a corregedoria instaura um procedimento para apurar os fatos, que pode ser uma sindicância (mais simples) ou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD), mais formal e robusto.

Diferenças entre as polícias

Na Polícia Federal, a fiscalização é centralizada na Corregedoria-Geral da Polícia Federal (Coger), com sede em Brasília, que coordena as atividades de disciplina em todo o país. A estrutura federal permite um controle padronizado sobre os agentes que atuam em diferentes estados.

Já nas polícias civis, a organização é estadual. Cada estado possui sua própria corregedoria, geralmente vinculada à Secretaria de Segurança Pública. Essa autonomia significa que os procedimentos e a rigidez do controle podem variar de uma unidade da federação para outra, refletindo as particularidades e legislações locais.

Quais são as punições?

Se as investigações confirmarem o desvio de conduta, as punições aplicadas variam conforme a gravidade da falta cometida. As sanções são previstas no estatuto de cada corporação e podem incluir:

Advertência: uma repreensão formal, registrada na ficha do servidor, para casos mais leves.

Suspensão: afastamento temporário do trabalho, sem receber salário, que pode durar até 90 dias na Polícia Federal e varia conforme o estatuto nas polícias estaduais.

Demissão: a penalidade mais grave, que resulta na expulsão do policial dos quadros da corporação.

Cassação de aposentadoria: aplicada a policiais inativos que cometeram faltas graves enquanto estavam na ativa.

Além do controle interno, as polícias também estão sujeitas à fiscalização externa, principalmente pelo Ministério Público, que pode investigar e processar criminalmente os agentes, e pelo Poder Judiciário, que julga os casos.

Informações atualizadas em junho de 2026.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.