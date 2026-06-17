7 ferramentas de IA para criar uma marca e um logotipo para seu negócio

Criar uma marca com identidade visual profissional deixou de ser uma tarefa exclusiva de designers ou grandes agências. Com o avanço da inteligência artificial, empreendedores e pequenos negócios podem agora gerar nomes, logotipos e até paletas de cores em minutos, usando plataformas intuitivas e acessíveis.

Essas ferramentas utilizam algoritmos para entender as preferências do usuário, como estilo, setor de atuação e público-alvo, e transformam essas informações em propostas visuais. O processo geralmente começa com algumas perguntas simples e termina com centenas de opções para escolher e refinar.

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Plataformas de IA para criar logotipos e marcas

As soluções disponíveis variam desde geradores focados apenas em logos até pacotes completos que incluem materiais para redes sociais e cartões de visita. Conheça sete opções que podem ajudar a dar vida ao seu negócio.

Looka: uma das plataformas mais conhecidas, não cria apenas o logotipo, mas todo um kit de marca. Após gerar o logo, a ferramenta desenvolve mais de 300 modelos de materiais, incluindo posts para redes sociais, assinaturas de e-mail e propostas comerciais.

Wix Logo Maker: integrada ao popular construtor de sites, esta ferramenta é ideal para quem já planeja criar sua página na plataforma. O usuário informa o nome do negócio e o ramo, e a IA sugere designs. É possível comprar apenas o logo ou o pacote com o site.

NameLix: o foco desta ferramenta é o primeiro passo de qualquer marca: o nome. Ela é especializada em criar nomes curtos, cativantes e fáceis de registrar. Basta inserir palavras-chave relacionadas ao negócio para receber sugestões criativas e seus respectivos logotipos.

Designs.ai: esta é uma suíte criativa completa que vai além dos logos. Com base em poucas informações, a IA pode gerar logotipos, vídeos, banners e até locuções, tornando-se uma solução completa para a produção de conteúdo visual em escala.

Midjourney: diferente das outras, esta plataforma funciona a partir de comandos de texto em um servidor do Discord. É uma opção para quem busca resultados mais artísticos e únicos, pois permite um controle detalhado sobre o estilo visual. Exige um pouco mais de aprendizado, mas o resultado pode ser surpreendente.

Brandmark: esta ferramenta se destaca pela qualidade profissional dos logos gerados. Além de criar o símbolo, ela oferece um sistema de classificação para que o usuário refine as opções. A plataforma também mostra como o logotipo se aplicaria em diferentes materiais, como camisetas e sites.

Tailor Brands: funciona como um estúdio de design automatizado. Após criar o logotipo, a plataforma oferece um pacote de ferramentas para gerenciar a marca, incluindo um calendário de posts para redes sociais, um criador de cartões de visita digitais e um construtor de sites. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.