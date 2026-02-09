7 coisas incríveis que você pode criar com IAs de imagem agora

A busca por criar caricaturas com inteligência artificial disparou, mas o potencial dessas ferramentas vai muito além de retratos divertidos. Plataformas de IA generativa transformam simples comandos de texto em imagens detalhadas, abrindo um universo de possibilidades para uso profissional, criativo ou pessoal. Qualquer pessoa pode desenvolver, em segundos, desde conceitos de produtos a cenários de ficção científica.

O segredo está em descrever com clareza o que se deseja. Quanto mais específico o comando, mais preciso será o resultado. Detalhes como estilo de arte, iluminação, cores e composição fazem toda a diferença. Explorar funcionalidades de ferramentas de IA como Midjourney, DALL-E, Adobe Firefly e Canva permite criar materiais visuais únicos sem a necessidade de habilidades avançadas em design. Veja sete exemplos práticos do que você pode fazer agora mesmo.

Logotipos e identidade visual Precisa de um logotipo para um novo projeto ou empresa? As IAs podem gerar dezenas de conceitos em minutos. Basta descrever o nome, as cores e o estilo desejado, como “minimalista”, “moderno” ou “vintage”. É um ótimo ponto de partida para desenvolver uma identidade visual completa, testando diferentes abordagens rapidamente. Cenários e mundos fantásticos Para escritores, desenvolvedores de jogos ou entusiastas da fantasia, é possível visualizar cenários complexos. Comandos como “cidade futurista cyberpunk sob chuva de neon” ou “floresta encantada com árvores que brilham no escuro” ganham vida em imagens ricas em detalhes, servindo de inspiração ou material de divulgação. Storyboards para vídeos Criadores de conteúdo e cineastas podem acelerar a pré-produção de vídeos. Descreva cada cena, especificando ângulos de câmera, personagens e ações. O resultado é um storyboard visual que ajuda a planejar as filmagens de forma eficiente, garantindo que a visão do projeto seja compreendida por toda a equipe. Design de produtos e protótipos Imagine um novo modelo de tênis, uma cadeira com design inovador ou um gadget tecnológico. As IAs de imagem permitem criar protótipos visuais desses produtos. É uma forma ágil de explorar diferentes designs, materiais e funcionalidades antes mesmo de produzir um modelo físico, economizando tempo e recursos. Posts para redes sociais Cansado de usar bancos de imagens genéricos? Gere visuais exclusivos para suas publicações no Instagram, Facebook ou em blogs. Você pode criar imagens que reflitam exatamente o tema do seu post, com o estilo e a paleta de cores da sua marca, garantindo um feed mais autêntico e profissional. Ilustrações personalizadas É possível criar ilustrações para livros infantis, capas de relatórios, apresentações de trabalho ou artigos de blog. Especifique o estilo desejado, seja aquarela, arte digital, cartoon ou xilogravura. A ferramenta entrega um material gráfico personalizado que seria caro e demorado de encomendar. Restauração de fotos antigas Algumas ferramentas de IA são especializadas em aprimorar imagens existentes. Elas conseguem restaurar fotos de família antigas, removendo digitalmente rasgos, dobras e manchas, melhorando o foco de imagens borradas e até colorindo registros em preto e branco com resultados impressionantes. É uma forma de resgatar memórias de forma vívida e detalhada. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.