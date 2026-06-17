Direitos do paciente: o que fazer em caso de suspeita de erro médico?

Receber a notícia de um dano grave e inesperado após um procedimento médico, como uma amputação, gera angústia e muitas dúvidas. A principal delas é saber se o ocorrido foi uma fatalidade ou um erro profissional. Nesses casos, o paciente tem direitos e existem caminhos para buscar reparação por eventuais falhas.

O primeiro passo é reunir toda a documentação médica disponível. O acesso a esses registros é um direito garantido por lei (Lei nº 13.787/2018 e resoluções do Conselho Federal de Medicina), e o hospital ou clínica tem a obrigação de fornecer cópias. Guardar todos os papéis é fundamental para uma futura análise do caso.

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Entre os documentos mais importantes estão:

prontuário médico completo, com todas as anotações sobre o tratamento;

resultados de exames de imagem e laboratoriais;

receitas médicas e notas fiscais de medicamentos;

termo de consentimento assinado antes do procedimento.

Como identificar um erro médico?

Nem todo resultado indesejado em um tratamento de saúde configura erro. A legislação brasileira classifica a falha profissional em três categorias principais: negligência, imperícia e imprudência. Entender a diferença ajuda a direcionar os próximos passos.

A negligência ocorre quando há omissão ou falta de cuidado. Um exemplo é o profissional que deixa de solicitar um exame essencial para o diagnóstico. Já a imperícia está ligada à falta de habilidade técnica, como realizar um procedimento para o qual não possui a qualificação necessária.

Por fim, a imprudência é uma ação precipitada e sem cautela. Um médico que decide dar alta a um paciente que ainda apresenta riscos claros estaria agindo de forma imprudente. Cada uma dessas situações precisa ser comprovada para que o caso avance.

Com os documentos em mãos, o paciente pode buscar a via judicial para pedir indenização por danos morais, materiais e estéticos. É importante saber que a responsabilidade do médico é subjetiva (exige comprovação de culpa), enquanto a do hospital pode ser objetiva em relação a falhas estruturais e de serviços. Outro caminho é a denúncia ao Conselho Regional de Medicina (CRM) do estado, que pode ser feita presencialmente ou online para apurar a conduta do profissional, podendo resultar em sanções disciplinares. Uma ação não exclui a outra.

Fique atento aos prazos prescricionais para ajuizar a ação, que costuma ser de cinco anos a partir do conhecimento do dano, com base no Código de Defesa do Consumidor.

A comprovação do erro geralmente depende de uma perícia técnica, por isso um parecer de outro médico especialista na área pode ser fundamental para fortalecer a argumentação. A responsabilidade do médico é subjetiva, exigindo que o paciente prove a falha, o dano e o nexo causal. Já a responsabilidade do hospital por falhas de serviço pode ser objetiva. Em alguns casos, mediante decisão judicial e com base no Código de Defesa do Consumidor, pode ocorrer a inversão do ônus da prova a favor do paciente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.