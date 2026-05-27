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Riscos cirúrgicos

Erro médico em cirurgia: de quem é a culpa e como buscar justiça?

Especialistas em direito médico explicam as responsabilidades da clínica e do profissional e orientam sobre como proceder em casos de complicações e possíveis erros médicos

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
27/05/2026 16:10

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Erro médico em cirurgia: de quem é a culpa e como buscar justiça?
Procedimentos estéticos, como injeções faciais, demandam cautela e avaliação dos riscos envolvidos. crédito: studioroman

A morte de uma jovem de 27 anos ocorrida ontem (26/05) durante uma cirurgia plástica em Belo Horizonte acende um alerta sobre os riscos de procedimentos que, para muitos, representam a realização de um sonho. O caso está sob investigação da Polícia Civil de Minas Gerais e perícia, sem conclusões até o momento. Quando algo dá errado, a dor da perda se mistura à busca por respostas e justiça. Entender de quem é a responsabilidade em um caso de erro médico é o primeiro passo para que as vítimas e suas famílias possam buscar seus direitos.

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Em situações como essa, a responsabilidade pode ser dividida entre o profissional de saúde e a clínica ou hospital onde o procedimento foi realizado. É fundamental saber diferenciar as obrigações de cada um para direcionar as ações legais corretamente.

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De quem é a culpa?

A responsabilidade do médico é, na maioria das vezes, analisada com base na culpa. Isso significa que é preciso comprovar que o profissional agiu com negligência, imprudência ou imperícia. A negligência ocorre quando o médico deixa de tomar os cuidados necessários; a imprudência, quando assume um risco desnecessário; e a imperícia, quando demonstra falta de conhecimento técnico para realizar o procedimento.

Já a responsabilidade da clínica ou do hospital é considerada objetiva. Ou seja, o estabelecimento responde pelos danos causados independentemente de culpa direta. Isso se aplica a problemas relacionados à infraestrutura, como falhas em equipamentos, falta de higiene, infecção hospitalar ou erros cometidos por sua equipe de enfermagem.

Como buscar os seus direitos

Para quem enfrenta a dor de um erro médico, saber como agir é crucial. O caminho para buscar justiça envolve algumas etapas importantes que organizam o processo e fortalecem o caso na esfera judicial. Confira o passo a passo:

  1. Reúna todos os documentos: o prontuário médico completo é o documento mais importante. Solicite uma cópia formalmente à clínica ou hospital. Guarde também todos os exames pré e pós-operatórios, receitas, contratos de prestação de serviço e comprovantes de pagamento.

  2. Registre um boletim de ocorrência: em casos mais graves, como lesões permanentes ou morte, registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia de polícia é fundamental para que seja iniciada uma investigação criminal.

  3. Faça uma denúncia no conselho de medicina: o Conselho Regional de Medicina (CRM) do seu estado deve ser notificado. O órgão abrirá um processo ético-disciplinar para apurar a conduta do médico, que pode resultar em punições como advertência, suspensão ou até a cassação do registro profissional.

  4. Procure um advogado especialista: a orientação de um profissional especializado em direito médico é indispensável para entrar com uma ação judicial. Ele irá analisar a documentação e guiar o processo para pedir indenizações por danos morais, materiais e estéticos, se for o caso.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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