O efeito TikTok: A máquina do tempo que transforma hits do passado em sucessos do presente

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

No final de 2025, 'Chasing Echoes', uma canção indie dos anos 90 da banda The Velvet Fuzz, ressurgiu com força nas paradas musicais e plataformas de streaming. O responsável por esse e tantos outros fenômenos semelhantes tem nome e um alcance gigantesco: TikTok. A plataforma de vídeos curtos se consolidou, ao longo dos últimos anos, como uma poderosa máquina de reviver sucessos que pareciam esquecidos no tempo.

Essa capacidade de resgatar canções não é um acaso, mas o resultado direto do funcionamento do seu algoritmo. A dinâmica é simples e altamente eficaz. Um usuário utiliza um trecho de uma música antiga como trilha sonora de um vídeo, seja para uma dança, um meme ou uma dublagem. Se o conteúdo gera engajamento, o sistema o distribui para um público cada vez maior.

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O ciclo se acelera quando outros criadores de conteúdo começam a usar o mesmo áudio em suas próprias publicações. Em pouco tempo, milhões de vídeos replicam o mesmo trecho musical, que se transforma em uma tendência viral. A repetição massiva faz com que a canção fique na cabeça de uma nova geração de ouvintes, que muitas vezes nem a conhecia.

O poder do áudio viral

O impacto do TikTok vai além da própria plataforma. A viralização de uma música impulsiona diretamente seus números em serviços de streaming como Spotify e Apple Music. Usuários que descobrem a canção nos vídeos curtos buscam a versão completa, adicionam a playlists e compartilham com amigos, gerando um novo pico de popularidade.

O processo geralmente segue quatro etapas principais:

A descoberta: um trecho marcante da música é selecionado para um vídeo criativo.

A viralização: o algoritmo identifica o potencial e impulsiona o conteúdo para a página "Para Você".

A replicação: milhares de usuários criam suas próprias versões do vídeo, usando o mesmo áudio.

A migração: o sucesso transborda para outras plataformas, como rádios e serviços de streaming, e a música volta às paradas.

O caso de 'Chasing Echoes' segue um padrão já bem documentado. Em 2020, 'Dreams', da banda Fleetwood Mac, voltou às paradas graças a um vídeo viral. Dois anos depois, em 2022, 'Running Up That Hill', de Kate Bush, explodiu após aparecer na série 'Stranger Things' e ser abraçada pela plataforma. Mais recentemente, no início de 2026, foi a vez da canção brasileira 'Luzes de Neon', clássico dos anos 80 da artista Clara Estrela, ser redescoberta por milhões de jovens. Esse movimento mostra que, na era digital, um hit nunca está verdadeiramente esquecido.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.