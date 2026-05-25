Como o TikTok transforma uma música em um sucesso estrondoso

Uma música desconhecida surge de repente e, em poucos dias, domina as paradas de sucesso. O que antes parecia um golpe de sorte hoje tem nome: TikTok. A plataforma se consolidou como a principal vitrine da indústria musical, transformando faixas de som virais em fenômenos que quebram recordes globais.

O processo não acontece por acaso. Tudo começa quando um trecho de 15 a 30 segundos de uma música, geralmente o refrão, é usado como trilha sonora em um vídeo. O algoritmo do TikTok, diferente de outras redes sociais, não prioriza o número de seguidores, mas sim o engajamento. Se um vídeo com a música gera muitas visualizações, curtidas e compartilhamentos, a plataforma o distribui para um público cada vez maior.

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Esse alcance massivo cria um efeito dominó. Os usuários começam a usar o mesmo áudio em seus próprios vídeos, gerando um ciclo de repetição que fixa a melodia na mente de milhões de pessoas. A canção deixa de ser apenas um som de fundo para se tornar a protagonista de um movimento cultural dentro do aplicativo.

O papel das 'trends' e desafios

O verdadeiro ponto de virada ocorre quando a música se associa a uma “trend”, como um desafio de dança ou um formato de meme. Foi o que aconteceu com "Say So", de Doja Cat. Uma coreografia criada por uma usuária se tornou viral, sendo replicada por milhões, o que impulsionou a canção ao topo e foi incorporado pela própria artista em seu clipe oficial.

Esse engajamento massivo rapidamente ultrapassa as fronteiras do aplicativo. Movidos pela curiosidade ou pelo desejo de ouvir a versão completa, os usuários buscam a música em plataformas de streaming como Spotify e Apple Music. O volume de buscas e reproduções dispara, catapultando a faixa para as listas de mais ouvidas.

O resultado é uma mudança de poder na indústria. Artistas independentes agora têm um caminho viável para o estrelato sem depender exclusivamente de grandes gravadoras. Não por acaso, um número crescente de faixas que chegam ao topo da Billboard Hot 100 ganha tração inicial na plataforma, que é monitorada de perto por selos musicais como um termômetro para prever o próximo grande sucesso.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.