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Os 7 carros mais icônicos da história do cinema; veja a lista

Do 'DeLorean' ao 'Fusca', relembre os veículos que se tornaram estrelas nas telonas

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
16/06/2026 16:19

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Os 7 carros mais icônicos da história do cinema; veja a lista
Com suas portas asa de gaivota, o DeLorean DMC-12 se tornou um ícone do cinema em &quot;De Volta para o Futuro&quot;. crédito: Wikimedia Commons/ David Vasquez

Alguns veículos se transformam em verdadeiras estrelas nas telas, roubando a cena e se tornando tão memoráveis quanto os próprios protagonistas.

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Esses automóveis ultrapassam a função de mero transporte e se tornam parte da narrativa, ganhando personalidade e status de ícone cultural. De máquinas do tempo a veículos com vida própria, eles povoam o imaginário de gerações e continuam a fascinar o público.

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Relembre sete carros que se tornaram lendas do cinema.

Carros que marcaram época nas telas

  1. DeLorean DMC-12 (“De Volta para o Futuro”)
    Com suas portas asa de gaivota e a capacidade de viajar no tempo graças ao capacitor de fluxo, o DeLorean é talvez o carro mais famoso da ficção científica. Ele se tornou um símbolo instantâneo dos anos 80 e do sonho de controlar o tempo.

  2. Volkswagen Fusca (“Se Meu Fusca Falasse”)
    Conhecido como Herbie, este Fusca de 1963 com o número 53 estampado no capô tinha personalidade própria, vontade e um coração de campeão. O carro se tornou um dos personagens mais queridos da Disney, protagonizando diversos filmes.

  3. Aston Martin DB5 (“007 contra Goldfinger”)
    O carro definitivo de James Bond definiu o padrão para veículos de espionagem. Equipado com assento ejetor, metralhadoras e placas rotativas, o DB5 combinava elegância britânica com tecnologia letal, tornando-se sinônimo de sofisticação e perigo.

  4. Ecto-1 (“Os Caça-Fantasmas”)
    Baseado em um Cadillac Miller-Meteor 1959, este antigo carro funerário adaptado era o veículo oficial dos caçadores de assombrações de Nova York. Com sua sirene inconfundível e o teto repleto de equipamentos, o Ecto-1 é um ícone da cultura pop.

  5. Ford Mustang GT 390 Fastback de 1968 (“Bullitt”)
    Protagonista de uma das perseguições mais aclamadas da história do cinema, o Mustang verde-escuro dirigido por Steve McQueen pelas ruas de São Francisco se tornou uma lenda. O carro representa a essência do “muscle car” americano: potente, rebelde e icônico.

  6. Dodge Charger 1970 (“Velozes e Furiosos”)
    O imponente carro preto de Dominic Toretto é a alma da franquia. Com seu motor supercharged exposto no capô, o Charger representa a força bruta e a herança familiar que são temas centrais da saga, sendo um dos veículos mais reconhecidos do cinema moderno.

  7. Batmóvel (franquia “Batman”)
    Apesar das inúmeras versões, o Batmóvel é sempre uma estrela. Seja o modelo alongado e gótico do filme de 1989 ou o robusto e militarizado Tumbler de “Batman: O Cavaleiro das Trevas” (2008), o carro é uma extensão do próprio herói: sombrio, tecnológico e imbatível.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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