Os 7 carros mais icônicos da história do cinema; veja a lista

Alguns veículos se transformam em verdadeiras estrelas nas telas, roubando a cena e se tornando tão memoráveis quanto os próprios protagonistas.

Esses automóveis ultrapassam a função de mero transporte e se tornam parte da narrativa, ganhando personalidade e status de ícone cultural. De máquinas do tempo a veículos com vida própria, eles povoam o imaginário de gerações e continuam a fascinar o público.

Leia Mais

Relembre sete carros que se tornaram lendas do cinema.

Carros que marcaram época nas telas

DeLorean DMC-12 (“De Volta para o Futuro”)

Com suas portas asa de gaivota e a capacidade de viajar no tempo graças ao capacitor de fluxo, o DeLorean é talvez o carro mais famoso da ficção científica. Ele se tornou um símbolo instantâneo dos anos 80 e do sonho de controlar o tempo. Volkswagen Fusca (“Se Meu Fusca Falasse”)

Conhecido como Herbie, este Fusca de 1963 com o número 53 estampado no capô tinha personalidade própria, vontade e um coração de campeão. O carro se tornou um dos personagens mais queridos da Disney, protagonizando diversos filmes. Aston Martin DB5 (“007 contra Goldfinger”)

O carro definitivo de James Bond definiu o padrão para veículos de espionagem. Equipado com assento ejetor, metralhadoras e placas rotativas, o DB5 combinava elegância britânica com tecnologia letal, tornando-se sinônimo de sofisticação e perigo. Ecto-1 (“Os Caça-Fantasmas”)

Baseado em um Cadillac Miller-Meteor 1959, este antigo carro funerário adaptado era o veículo oficial dos caçadores de assombrações de Nova York. Com sua sirene inconfundível e o teto repleto de equipamentos, o Ecto-1 é um ícone da cultura pop. Ford Mustang GT 390 Fastback de 1968 (“Bullitt”)

Protagonista de uma das perseguições mais aclamadas da história do cinema, o Mustang verde-escuro dirigido por Steve McQueen pelas ruas de São Francisco se tornou uma lenda. O carro representa a essência do “muscle car” americano: potente, rebelde e icônico. Dodge Charger 1970 (“Velozes e Furiosos”)

O imponente carro preto de Dominic Toretto é a alma da franquia. Com seu motor supercharged exposto no capô, o Charger representa a força bruta e a herança familiar que são temas centrais da saga, sendo um dos veículos mais reconhecidos do cinema moderno. Batmóvel (franquia “Batman”)

Apesar das inúmeras versões, o Batmóvel é sempre uma estrela. Seja o modelo alongado e gótico do filme de 1989 ou o robusto e militarizado Tumbler de “Batman: O Cavaleiro das Trevas” (2008), o carro é uma extensão do próprio herói: sombrio, tecnológico e imbatível. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.