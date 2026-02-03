Carros lendários: 5 modelos clássicos que ainda são um bom negócio

Ter um carro clássico na garagem é mais do que um hobby; pode ser um investimento surpreendente. Modelos que marcaram época nas ruas brasileiras não só carregam nostalgia, mas também viram seu valor de mercado disparar nos últimos anos, superando até aplicações financeiras tradicionais.

Para quem busca unir paixão por automóveis e uma forma de proteger o dinheiro, alguns ícones nacionais se destacam como excelentes oportunidades. O segredo está em escolher veículos com bom histórico de conservação e alto potencial de valorização. Separamos cinco modelos que continuam sendo um bom negócio.

Volkswagen Fusca

O carro mais amado do Brasil é uma aposta segura. Sua mecânica simples, a enorme oferta de peças e a legião de fãs garantem um mercado sempre aquecido. Versões mais antigas, das décadas de 1960 e 1970, ou séries especiais como o Itamar, produzido entre 1993 e 1996, são as mais cobiçadas e apresentam valorização constante.

Chevrolet Opala

Sinônimo de luxo e desempenho por décadas, o Opala conquistou uma legião de admiradores fiéis. Modelos com motor de seis cilindros, especialmente das versões SS, Comodoro e Diplomata, são os mais procurados. Um exemplar bem conservado não apenas mantém seu valor, como tende a se valorizar ano após ano, principalmente se mantiver a originalidade.

Volkswagen Kombi

A "Velha Senhora" se tornou um fenômeno global. A primeira geração, conhecida como "Corujinha" e produzida no Brasil até 1975, atingiu preços altíssimos no mercado internacional. Mesmo as versões mais recentes, que saíram de linha em 2013, já entraram no radar dos colecionadores e apresentam uma curva de valorização crescente.

Ford Escort XR3

Este esportivo foi o sonho de consumo de uma geração nos anos 1980 e 1990. O XR3, principalmente na sua versão conversível, representa um nicho de mercado em plena ascensão: o dos "youngtimers". Ainda é possível encontrar unidades por preços mais acessíveis, mas a tendência é de forte valorização a médio prazo, conforme a nostalgia por essa época aumenta.

Ford Maverick GT

Ícone entre os muscle cars nacionais, o Maverick é um investimento de alto retorno. A versão GT, equipada com o potente motor V8, é a mais rara e desejada. Encontrar um exemplar em bom estado é um desafio, mas o seu valor de mercado reflete essa exclusividade. A tendência é que os preços continuem subindo, tornando-o um dos clássicos nacionais mais rentáveis.

Antes de investir, atenção aos detalhes

É importante lembrar, no entanto, que investir em carros clássicos exige cuidados. Os custos de manutenção, a busca por peças originais e a necessidade de mão de obra especializada devem ser considerados. Além disso, o mercado de antigos, como qualquer investimento, possui volatilidade. Antes de fechar negócio, é fundamental realizar uma avaliação criteriosa do veículo e pesquisar o histórico do modelo para garantir uma compra segura e com real potencial de valorização.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.