Manual de sobrevivência na mata: 5 dicas vitais de especialistas
O que fazer se você se perder durante uma trilha? Veja dicas de como encontrar água, se orientar e sinalizar por ajuda na natureza
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Um momento de distração em uma trilha ou um imprevisto durante uma caminhada pode transformar um passeio em uma situação de risco. Saber como agir é fundamental para aumentar as chances de um resgate bem-sucedido.
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Manter a calma é a primeira e mais importante regra. O pânico consome energia e leva a decisões ruins. Antes de tomar qualquer atitude, aplique a regra de sobrevivência conhecida como PARE (adaptação do acrônimo internacional STOP: Stop, Think, Observe, Plan): pare, avalie a situação, respire fundo para controlar a ansiedade e espere por ajuda no local, se possível. Movimentar-se sem rumo pode afastá-lo ainda mais de uma possível rota de resgate.
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O que fazer ao se perder na mata
Após controlar o nervosismo inicial, o foco deve ser em quatro necessidades básicas: água, abrigo, sinalização e orientação. Seguir uma ordem de prioridades otimiza o uso de energia e aumenta a segurança até a chegada do socorro.
Encontre uma fonte de água segura
A desidratação é um dos maiores perigos. Procure por água em vales e áreas de baixa altitude, pois ela tende a seguir o curso do terreno. Vegetação mais verde e a presença de insetos podem indicar umidade. Mesmo que a água pareça limpa, o ideal é purificá-la, fervendo-a se tiver meios para fazer fogo.
Construa um abrigo improvisado
Proteger-se do frio, da chuva e do sol é essencial para conservar a temperatura corporal e a energia. Não é preciso construir nada complexo. Aproveite formações naturais, como árvores caídas, pequenas grutas ou encostas de rochas. Use galhos e folhas para criar uma barreira contra o vento e forrar o chão, isolando o corpo da umidade do solo.
Sinalize sua localização
Facilite o trabalho das equipes de busca. Uma prática amplamente reconhecida em situações de emergência é usar o número três para sinalização. Faça três fogueiras formando um triângulo, dê três assobios em sequência ou use uma lanterna com três piscadas. Se tiver roupas coloridas, estenda-as em uma clareira. Um espelho ou qualquer objeto reflexivo pode ser usado para criar sinais de luz que alcançam longas distâncias.
Oriente-se antes de se mover
A recomendação principal é permanecer no mesmo lugar, mas se precisar se mover, faça com um plano. Uma forma segura é seguir o curso de um rio ou riacho, pois eles geralmente levam a áreas habitadas. Contudo, essa estratégia deve ser bem ponderada, pois dependendo da região, o curso d'água pode levar a áreas ainda mais remotas. Durante o dia, o sol pode servir como referência: ele nasce no leste e se põe no oeste. Caminhar em uma única direção aumenta a chance de encontrar uma estrada ou trilha.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.