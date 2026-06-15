Como ter uma horta em casa livre de venenos e agrotóxicos: veja dicas

Ter a certeza do que vai para o seu prato é mais simples do que parece. Montar uma horta em casa, mesmo em espaços pequenos, é o caminho para consumir temperos e hortaliças frescos e, o mais importante, totalmente livres de venenos e agrotóxicos. Com um pouco de planejamento, qualquer pessoa pode colher seus próprios alimentos.

O primeiro passo é observar a luz solar. A maioria das hortaliças e temperos precisa de, no mínimo, quatro a cinco horas de sol direto por dia. Varandas, quintais ou até mesmo uma janela bem iluminada podem se transformar em um espaço produtivo. Vasos, jardineiras ou canteiros elevados são ótimas opções para apartamentos ou casas com pouco terreno.

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Prepare o solo e escolha as plantas

Um solo rico em nutrientes é o segredo para plantas saudáveis e resistentes a pragas. Misture terra vegetal com composto orgânico, como húmus de minhoca. Essa combinação garante a base necessária para o desenvolvimento das mudas. Uma dica é iniciar uma composteira caseira para produzir seu próprio adubo de forma sustentável. Evite usar apenas a terra do jardim, que pode estar compactada e pobre em nutrientes.

Para quem está começando, o ideal é optar por plantas mais fáceis de cuidar. Elas crescem rápido e exigem menos manutenção, o que ajuda a manter a motivação. Algumas sugestões práticas incluem:

Temperos: manjericão, alecrim, cebolinha, salsinha e hortelã (plante em um vaso separado, pois suas raízes são invasoras).

Hortaliças: alface, rúcula, rabanete e espinafre.

Frutos pequenos: tomate-cereja e pimentas.

Rega e colheita: cuidados essenciais

A frequência da rega é crucial. A maioria dos temperos precisa de água diariamente, mas sem encharcar o solo. O ideal é regar no início da manhã ou no final da tarde para evitar a evaporação rápida e queimaduras nas folhas.

Saber a hora de colher garante o melhor sabor e estimula o crescimento contínuo. Folhas como alface e rúcula podem ser retiradas individualmente, começando pelas externas, assim que atingem um bom tamanho. Temperos como manjericão e cebolinha devem ser podados com frequência para incentivar novas brotações. Já os tomates-cereja estão prontos quando apresentam cor vermelha intensa e se soltam facilmente do cacho.

Mantenha as pragas longe naturalmente

O aparecimento de pulgões e outros pequenos insetos é comum, mas não é preciso recorrer a produtos químicos. Uma solução simples é borrifar as plantas com uma mistura de água e sabão de coco neutro. Caldas naturais, como a de fumo ou de alho, também funcionam como repelentes eficazes e não contaminam o alimento.

Outra estratégia eficiente é o plantio consorciado. Algumas espécies ajudam a proteger as outras. Plantar cravo-de-defunto perto dos tomates, por exemplo, afasta nematoides, uma praga comum. Manjericão e alecrim também ajudam a repelir insetos de outras hortaliças. A rega correta, sem encharcar o solo, também previne o surgimento de fungos e doenças.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.