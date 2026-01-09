Como montar uma horta em apartamento? Dicas para pequenos espaços

Ter uma horta em casa, mesmo morando em um apartamento, é mais simples do que parece e transforma a rotina na cozinha. Com acesso a temperos frescos e um toque de verde no ambiente, a prática exige apenas um planejamento mínimo e a escolha das plantas certas para o espaço disponível.

O primeiro passo é encontrar um lugar com luz solar direta. Para a maioria das hortaliças e temperos, o ideal é garantir entre 4 e 6 horas de sol por dia para um bom desenvolvimento. Varandas, parapeitos de janelas ou qualquer canto próximo a uma fonte de luz natural são candidatos ideais para receber seus vasos.

O que plantar para começar?

Para quem está começando, o ideal é escolher plantas mais resistentes e de crescimento rápido, que trazem resultados em pouco tempo. Essas opções se adaptam bem a vasos e não exigem cuidados complexos. Considere as seguintes sugestões:

Manjericão: um clássico da culinária, adora sol e precisa de regas regulares para manter o solo úmido, mas sem encharcar.

Hortelã: cresce muito rápido e é bastante resistente. O ideal é plantá-la sozinha em um vaso, pois suas raízes se espalham e podem competir com outras plantas.

Alecrim: prefere um solo mais seco e muito sol. É perfeito para quem esquece de regar com frequência.

Salsinha e cebolinha: fáceis de cuidar e muito utilizadas na cozinha. Podem ser plantadas juntas no mesmo vaso, desde que haja espaço suficiente para ambas se desenvolverem.

Tomate-cereja: para quem quer se aventurar com um fruto, essa é uma ótima escolha. Ele precisa de um vaso maior e de uma pequena estaca para apoiar seu crescimento.

Montando os vasos: substrato e drenagem

Escolha vasos com furos no fundo. Isso é fundamental para a drenagem, evitando que a raiz da planta apodreça com o excesso de água. Uma camada de argila expandida ou pedrinhas no fundo do recipiente ajuda a escoar o excesso de líquido.

Use um bom substrato, que pode ser comprado pronto em lojas de jardinagem, pois ele já vem com os nutrientes necessários. Preencha o vaso, acomode a muda ou semente e complete com mais terra, sem compactar demais.

Cuidados básicos no dia a dia

A regra de ouro para a rega é verificar a umidade da terra. Coloque o dedo no substrato: se sair seco, é hora de regar; se sair úmido, espere mais um dia. A frequência varia conforme o clima e a planta.

Colher as folhas e os ramos dos seus temperos regularmente estimula o crescimento de novos brotos, garantindo que sua horta se mantenha sempre produtiva e saudável. Lembre-se também de repor os nutrientes do solo com uma adubação leve a cada dois ou três meses.

