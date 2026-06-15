Teste vocacional online: 3 sites grátis para te ajudar a escolher a profissão

Escolher uma profissão é um dos maiores desafios da vida, mas a tecnologia pode dar uma ajuda importante nesse processo. Para quem ainda não sabe qual carreira seguir, diversas plataformas online oferecem testes vocacionais gratuitos que ajudam a clarear as ideias e a identificar áreas compatíveis com seus interesses e habilidades.

Essas ferramentas funcionam com base em questionários que mapeiam traços de personalidade, aptidões e preferências. O resultado não é uma sentença definitiva, mas um ótimo ponto de partida para pesquisar mais a fundo as opções que surgem e iniciar um planejamento de carreira com mais segurança e autoconhecimento.

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Onde fazer testes vocacionais gratuitos

Se você busca um direcionamento, confira três sites confiáveis que oferecem ferramentas de orientação profissional sem custo. Eles podem ser o primeiro passo para encontrar o caminho certo para você.

Guia da Carreira

O portal disponibiliza um teste rápido com 15 perguntas, baseado na Teoria das Escolhas Vocacionais de John Holland. A ferramenta analisa suas preferências para traçar um perfil e sugerir áreas do conhecimento compatíveis. Ao final, você recebe uma lista de cursos e profissões que combinam com suas características, facilitando a pesquisa por formações específicas.

Quero Bolsa

A plataforma também oferece uma opção gratuita e bastante popular. O questionário explora situações do dia a dia e preferências pessoais para montar um perfil comportamental. O relatório final aponta qual é o seu perfil dominante e quais graduações se encaixam nele, o que também pode facilitar a busca por uma instituição de ensino.

G1

O portal de notícias G1, em sua seção de Educação, oferece um dos testes vocacionais mais conhecidos do país. Desenvolvido em parceria com especialistas em orientação de carreira, o questionário se baseia no modelo de interesses de John Holland para identificar os perfis do usuário. O resultado detalha as áreas de maior afinidade e sugere profissões relacionadas a cada uma.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.