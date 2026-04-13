Sólides lança IA que simula entrevista de emprego e prepara candidatos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Sólides, empresa de tecnologia para gestão de pessoas, lançou o Copilot carreira, uma ferramenta de inteligência artificial que simula entrevistas de emprego. O objetivo é preparar candidatos para momentos decisivos de processos seletivos.

A solução gratuita funciona como um entrevistador virtual que conduz conversas por voz e texto. Para criar uma simulação realista, a plataforma utiliza as informações do currículo do próprio usuário.

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Com a iniciativa, a Sólides expande sua atuação para além do suporte ao RH das empresas, apoiando diretamente a preparação dos profissionais. A proposta busca resolver o desencontro entre o potencial de um candidato e sua capacidade de comunicá-lo durante a entrevista.

O lançamento acontece em um contexto desafiador. Segundo o "panorama de empregabilidade" da Sólides, 81% dos candidatos sentem que precisam de treinamento adicional, enquanto 45% reconhecem a necessidade de melhorar o desempenho em entrevistas.

Do lado das empresas, a dificuldade também é alta. Um estudo do ManpowerGroup, o "Escassez de Talentos 2025", aponta que 81% das organizações brasileiras relatam obstáculos para encontrar os profissionais que necessitam.

“Muitas vezes, o profissional tem repertório e experiência, mas encontra dificuldade para organizar melhor suas respostas”, afirma Ricardo Kremer, diretor de Produtos e Tecnologia (CPTO) da Sólides. “A proposta da ferramenta é permitir que ele treine antes e chegue mais preparado”.

Como funciona o simulador de entrevista

Um dos diferenciais da solução é a possibilidade de realizar as simulações com uso de voz, por meio de tecnologia que converte fala em texto. A experiência reproduz o ambiente de uma conversa real, ajudando o candidato a treinar a comunicação oral e reduzir a ansiedade.

Ao final de cada simulação, o usuário recebe um feedback detalhado. O retorno avalia a qualidade e a coerência das respostas, além de oferecer sugestões de melhoria baseadas em metodologias de mercado.

A ferramenta também se integra ao Sólides Vagas para recomendar oportunidades compatíveis com o perfil do profissional. A solução é totalmente gratuita e acessível para candidatos de todas as idades, níveis de senioridade e escolaridade.

“Quando o candidato chega mais preparado, a conversa com o recrutador tende a ser mais produtiva”, finaliza Kremer. “É uma forma de usar tecnologia para reduzir fricções e tornar o recrutamento mais eficiente e mais humano”.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.