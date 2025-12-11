5 sites para avaliar empresas antes de uma entrevista de emprego

Participar de um processo seletivo gera muitas dúvidas que vão além das responsabilidades do cargo. Entender a cultura da empresa, a faixa salarial e o ambiente de trabalho são informações cruciais para tomar uma decisão. Felizmente, hoje é possível ter uma visão interna antes mesmo da entrevista, graças a plataformas onde funcionários e ex-funcionários compartilham suas experiências de forma anônima.

Essa pesquisa prévia ajuda o candidato a se preparar melhor para a conversa com o recrutador e a avaliar se os valores da companhia são compatíveis com os seus. Saber o que outros profissionais pensam sobre a liderança, as oportunidades de crescimento e os benefícios oferecidos pode ser o diferencial para aceitar ou recusar uma proposta.

Conheça 5 plataformas para pesquisar empresas

Glassdoor

É uma das maiores e mais conhecidas plataformas do mundo para avaliação de empresas. Usuários podem consultar médias salariais para cargos específicos, ler avaliações detalhadas sobre a cultura corporativa, os prós e contras do dia a dia e até mesmo perguntas reais feitas em entrevistas de emprego. O acesso a parte do conteúdo exige uma contribuição do usuário, como a publicação de seu próprio salário ou avaliação anônima.

Indeed

Embora seja amplamente conhecido como um portal de vagas, o Indeed possui uma seção robusta de avaliação de empresas. Nela, é possível encontrar notas de 1 a 5 para quesitos como equilíbrio entre vida pessoal e profissional, cultura, segurança no emprego e gestão. A plataforma também conta com uma seção de perguntas e respostas, onde candidatos podem tirar dúvidas diretamente com quem trabalha ou já trabalhou no local.

Infojobs

Com forte presença no mercado brasileiro, o Infojobs permite que os profissionais avaliem as empresas onde atuam ou atuaram. As opiniões são organizadas por áreas como oportunidades de carreira, ambiente de trabalho e salários. A plataforma exibe uma nota geral da empresa, além de um percentual de pessoas que a recomendariam a um amigo, oferecendo um termômetro rápido sobre a satisfação geral da equipe.

Catho

Outro gigante do recrutamento no Brasil, a Catho também oferece um espaço para que os trabalhadores compartilhem suas percepções sobre as empresas. As avaliações na plataforma costumam ser diretas e abordam pontos como os benefícios oferecidos, o clima organizacional e as chances de desenvolvimento profissional. As informações ajudam a construir um panorama sobre o que esperar de um futuro empregador.

Vagas.com.br

O portal Vagas.com.br conta com a funcionalidade “Avaliações de Empresas”, onde os usuários podem deixar sua opinião anônima sobre salários, benefícios e cultura. Um dos diferenciais é a apresentação clara dos pontos positivos e negativos mais citados pelos funcionários, o que facilita uma análise rápida e objetiva sobre os principais aspectos da rotina de trabalho na companhia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.