O que diz a lei sobre abuso de poder em relações profissionais no Brasil

A ocorrência de casos de abuso sexual envolvendo profissionais e seus clientes ou pacientes acende um alerta sobre a vulnerabilidade nessas relações. Situações como essa levantam dúvidas sobre como a legislação brasileira protege as vítimas de abuso de poder. No Brasil, não existe um único crime chamado “abuso de poder profissional”, mas a conduta pode ser enquadrada em diferentes tipos penais, a depender das circunstâncias.

A lei trata com mais rigor as situações que envolvem uma relação de confiança ou hierarquia, como a de médicos, psicólogos, advogados ou professores com seus pacientes, clientes e alunos. A Justiça entende que a vítima, nesses contextos, se encontra em uma posição de maior fragilidade, o que agrava a responsabilidade do agressor.

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Principais crimes envolvidos

O enquadramento mais conhecido é o de assédio sexual, previsto no artigo 216-A do Código Penal. O crime ocorre quando alguém se aproveita de sua condição de superioridade hierárquica ou de sua ascendência profissional para constranger outra pessoa com o objetivo de obter vantagem ou favorecimento sexual. A pena prevista é de um a dois anos de detenção.

Outro crime aplicável é a violação sexual mediante fraude, descrito no artigo 215 do mesmo código. Ele se configura quando o agressor utiliza de engano ou qualquer outro meio que dificulte a livre manifestação de vontade da vítima para praticar ato libidinoso. Em um contexto terapêutico, isso pode ocorrer se o profissional manipula o paciente, alegando que o ato faz parte do tratamento. A pena é mais severa: reclusão de dois a seis anos.

Além dos crimes de natureza sexual, a quebra de confiança também pode configurar violação de segredo profissional, crime previsto no artigo 154 do Código Penal. Este delito ocorre quando um profissional revela um segredo do qual tem conhecimento em razão de sua função ou ofício, e cuja revelação possa produzir dano a outra pessoa. A punição é de detenção de três meses a um ano, ou multa.

Para as vítimas, o caminho recomendado é formalizar a denúncia. O primeiro passo é registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.) na delegacia de polícia, que dará início à investigação criminal. É importante reunir todas as provas possíveis, como mensagens, e-mails, gravações e nomes de eventuais testemunhas.

Paralelamente à esfera criminal, é fundamental denunciar o profissional ao seu respectivo conselho de classe, como o Conselho Federal de Medicina (CFM) ou o Conselho Federal de Psicologia (CFP). A denúncia administrativa pode levar a sanções como advertência, suspensão e até a cassação do registro profissional, impedindo que o agressor continue a exercer a profissão.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.