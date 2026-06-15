Parque Nacional Cavernas do Peruaçu: guia do Patrimônio Mundial da UNESCO em MG

Reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO há praticamente 1 ano, em julho de 2025, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, no norte de Minas Gerais, consolidou sua posição como uma das áreas de preservação mais ricas e impressionantes do país. O local é um convite para uma viagem no tempo, com vestígios arqueológicos de até 12 mil anos, paisagens que mesclam cânions, rios e arte rupestre milenar.

Localizado entre os municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões, o parque é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e abriga um patrimônio natural e cultural de valor inestimável. A visitação exige planejamento, mas a experiência recompensa quem busca contato com a natureza e a história.

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O que ver no Parque do Peruaçu?

A grandiosidade da natureza é o principal atrativo. As trilhas levam a cenários únicos, que revelam a força geológica que moldou a região ao longo de milênios. Os principais pontos de interesse combinam formações rochosas espetaculares com registros deixados por povos pré-históricos.

Gruta do Janelão: Considerada o cartão-postal do parque, é uma caverna monumental com cerca de 100 metros de altura. Suas claraboias naturais iluminam o interior, onde se encontra a Perna da Bailarina, a maior estalactite do mundo, com 28 metros de comprimento.

Lapa dos Desenhos: Funciona como uma galeria de arte a céu aberto. Seu extenso paredão é coberto por centenas de pinturas rupestres, com figuras geométricas e representações de animais e rituais.

Outras grutas e lapas: O parque possui mais de 180 cavernas e sítios arqueológicos catalogados, como a Lapa do Índio e a Gruta do Carlúcio, cada um com suas particularidades e painéis de pinturas que contam a história da ocupação humana na região.

Como visitar o parque?

A visita ao Parque Nacional do Peruaçu precisa ser agendada previamente, e a presença de um condutor ambiental credenciado é obrigatória em todos os roteiros. Essa medida garante a segurança dos visitantes e a preservação do patrimônio local. A melhor época para a visitação é durante o período de seca, que vai de maio a setembro.

Cuidados e recomendações

A natureza selvagem do Peruaçu exige atenção. Para ter uma visita segura e tranquila, é essencial seguir algumas dicas:

Leve água e lanches, pois não há pontos de venda dentro do parque.

Use roupas leves, calçados fechados e confortáveis para caminhada.

Não se esqueça do protetor solar, chapéu ou boné e de um repelente eficaz, especialmente contra o mosquito-palha, transmissor da leishmaniose.

Siga sempre as orientações do condutor e permaneça nas trilhas demarcadas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.