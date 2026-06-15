Crime de 'racha': qual a pena e como denunciar essa prática perigosa

A prática conhecida como “racha” é classificada como crime pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e prevê punições severas aos envolvidos, que vão além de multas e podem levar à prisão.

Participar de corridas ou disputas de velocidade em vias públicas, sem autorização da autoridade de trânsito, é uma infração gravíssima. A atividade coloca em risco não apenas a vida dos condutores, mas também a de pedestres e outros motoristas que não têm qualquer relação com a disputa.

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A legislação é clara ao tratar do tema como uma conduta criminosa, e não apenas uma simples infração administrativa. As consequências para quem é flagrado nessa situação são rigorosas e progressivas, dependendo dos danos causados pela ação irresponsável.

O que diz a lei sobre o crime de racha?

O artigo 308 do CTB estabelece que a pena para quem participa de "racha" é de detenção, de seis meses a três anos, além de multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir. As penalidades, no entanto, aumentam consideravelmente se a prática resultar em vítimas.

Se a disputa resultar em lesão corporal de natureza grave, a pena de reclusão pode variar de três a seis anos, sem prejuízo de outras sanções. Caso o "racha" cause a morte de alguém, a pena de reclusão sobe para cinco a dez anos. Nestes casos, a justiça pode entender que o condutor assumiu o risco de matar (dolo eventual), o que agrava a situação legal.

Como denunciar e ajudar a coibir a prática

Qualquer cidadão pode e deve denunciar a prática de "racha" ao presenciar uma situação suspeita. A colaboração da população é fundamental para que as autoridades possam agir de forma rápida e evitar tragédias.

O canal mais indicado é o telefone 190, da Polícia Militar. Ao ligar, é importante fornecer o máximo de informações possível para ajudar na localização dos veículos:

Endereço exato ou ponto de referência de onde a disputa está ocorrendo.

Características dos carros ou motos envolvidos, como cor, modelo e, se possível, a placa.

A direção em que os veículos seguiram.

A orientação é nunca tentar intervir ou confrontar os motoristas, priorizando sempre a segurança pessoal e acionando as autoridades competentes para que tomem as medidas adequadas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.