Passou mal após comer em um restaurante? Saiba quais são os seus direitos

O que fazer ao suspeitar de uma intoxicação alimentar após comer fora? Conhecer seus direitos e os passos corretos a seguir é fundamental para garantir sua saúde e buscar uma possível reparação.

O primeiro e mais importante passo é procurar atendimento médico imediato. Um diagnóstico profissional é essencial para sua saúde e serve como prova fundamental do que aconteceu. Peça ao médico um laudo detalhado que descreva os sintomas, o diagnóstico e a possível ligação com alimentos consumidos recentemente.

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Em paralelo, guarde a nota fiscal ou o comprovante de pagamento da refeição. Esse documento comprova que você esteve no estabelecimento e consumiu os produtos. Se possível, anote tudo o que comeu e bebeu, além do horário exato. Se outras pessoas que comeram com você também passaram mal, o relato delas pode fortalecer o seu caso.

Como comprovar a responsabilidade do restaurante?

Com o laudo médico e o comprovante fiscal em mãos, o próximo passo é comunicar o ocorrido ao restaurante. Uma conversa amigável pode resolver a situação, com o estabelecimento se oferecendo para cobrir os custos médicos. Caso não haja acordo, é hora de formalizar a queixa.

O Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer que fornecedores de produtos e serviços têm responsabilidade objetiva por danos causados aos clientes. Isso significa que o restaurante responde por problemas de saúde decorrentes de alimentos contaminados, independentemente de ter agido com culpa ou não.

O consumidor tem direito ao reembolso do valor pago pela refeição, ao ressarcimento de todas as despesas médicas e, dependendo da gravidade do caso, a uma indenização por danos morais. A intoxicação alimentar não é apenas um transtorno, mas um risco sério à saúde.

Onde buscar ajuda para garantir seus direitos?

Se a negociação direta com o restaurante não funcionar, você deve procurar o Procon da sua cidade para registrar uma reclamação formal. O órgão de defesa do consumidor pode intermediar um acordo entre as partes.

Outra medida importante é denunciar o estabelecimento à Vigilância Sanitária local. Essa ação ajuda a fiscalizar o local e a prevenir que outras pessoas também adoeçam. Para buscar uma indenização, é possível recorrer ao Juizado Especial Cível, que resolve causas de menor complexidade de forma mais rápida e sem a necessidade de um advogado para ações de até 20 salários mínimos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.