Assine
overlay
Início Bem viver
Contaminação

Intoxicação alimentar: 7 sinais de alerta para procurar um médico

Vômito e diarreia são comuns, mas sintomas como febre alta e desidratação podem indicar um quadro grave que exige atendimento de emergência

Publicidade
Carregando...
Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
11/06/2026 11:54

compartilhe

SIGA
×
Intoxicação alimentar: 7 sinais de alerta para procurar um médico
Sintomas como vômito e dores abdominais são comuns em quadros de intoxicação alimentar, exigindo atenção para sinais de alerta. crédito: iStock

A intoxicação alimentar é um problema comum, mas que pode evoluir para um quadro grave. Embora vômito e diarreia sejam os sintomas mais conhecidos e, na maioria das vezes, se resolvam em casa com repouso e hidratação, alguns sinais indicam que a situação exige atendimento médico imediato.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Reconhecer a diferença entre um mal-estar comum e uma emergência pode ser decisivo. A intoxicação alimentar ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados por bactérias, vírus ou suas toxinas. Enquanto o corpo normalmente consegue combater esses agentes sozinho, em alguns casos a infecção pode se agravar e levar a complicações sérias.

Leia Mais

Para evitar que um quadro simples evolua para um problema mais grave, é fundamental observar a presença de sintomas mais severos. Ficar atento a esses sinais é a principal medida para garantir um tratamento adequado e rápido. Conheça sete sinais de alerta que indicam a necessidade de procurar um médico:

  1. Febre alta: uma temperatura corporal acima de 38,5?°C sugere que o corpo está lutando contra uma infecção mais séria, que pode precisar de tratamento com medicamentos específicos.

  2. Sangue nas fezes ou no vômito: a presença de sangue, mesmo em pequena quantidade, nunca é um bom sinal. Pode indicar lesões no trato gastrointestinal causadas pela infecção e precisa ser investigada por um profissional.

  3. Sinais de desidratação severa: se a pessoa apresenta boca seca, sede excessiva, urina escura e em pouca quantidade, tontura ao se levantar ou fraqueza extrema, a desidratação já atingiu um nível crítico.

  4. Diarreia por mais de três dias: um quadro de diarreia que não melhora após 72 horas pode levar à desidratação e indicar que o organismo não está conseguindo combater o agente infeccioso sozinho.

  5. Vômitos frequentes: vomitar continuamente impede que a pessoa consiga se reidratar, mesmo que esteja ingerindo líquidos. Essa incapacidade de reter líquidos acelera perigosamente a desidratação.

  6. Dores abdominais ou cãibras intensas: cólicas leves são comuns, mas dores muito fortes e que não aliviam podem ser um sinal de que a infecção está causando uma inflamação mais grave nos órgãos internos.

  7. Sintomas neurológicos: visão turva, dificuldade para falar ou engolir e fraqueza muscular são sinais de alerta para toxinas perigosas, como a do botulismo, que exigem atendimento de emergência imediato.

As informações apresentadas estão atualizadas de acordo com as diretrizes médicas vigentes em 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

infeccao intoxicacao saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay