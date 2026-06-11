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Alergia a camarão: como identificar os sintomas e o que fazer na crise

Aprenda a reconhecer os sinais de uma reação alérgica e os primeiros socorros que salvam vidas

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
11/06/2026 09:17

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Alergia a camarão: como identificar os sintomas e o que fazer na crise
Sintomas cutâneos como coceira e urticária são sinais comuns de crises alérgicas que requerem atenção. crédito: Pexels/ cottonbro studio

As manifestações de uma crise alérgica podem variar de leves a gravíssimas. É fundamental estar atento aos primeiros indícios, que surgem logo após o consumo do alimento. A intensidade da reação depende da sensibilidade de cada pessoa e da quantidade ingerida.

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Como identificar os sintomas

Os sinais mais comuns costumam aparecer na pele e nas mucosas. Fique atento se surgirem os seguintes sintomas logo após comer camarão ou pratos que possam conter o crustáceo, mesmo que em pequenas quantidades:

  • Reações cutâneas: urticária (placas vermelhas e elevadas na pele que coçam intensamente), inchaço nos lábios, pálpebras, língua ou rosto.

  • Sintomas respiratórios: tosse seca e persistente, chiado no peito, falta de ar, sensação de garganta fechando e rouquidão.

  • Problemas gastrointestinais: dor abdominal, cólicas, náuseas, vômitos e diarreia.

  • Sintomas cardiovasculares: tontura, queda de pressão, palidez e desmaio.

A forma mais grave da reação alérgica é a anafilaxia. Trata-se de uma emergência médica que afeta múltiplos sistemas do corpo simultaneamente e pode ser fatal. Os sintomas incluem dificuldade extrema para respirar, queda brusca da pressão arterial e perda de consciência.

O que fazer em uma crise alérgica

Ao perceber os primeiros sinais de uma reação alérgica, a agilidade é crucial. A primeira medida é interromper o consumo do alimento imediatamente. Se a pessoa já tem diagnóstico e possui um autoinjetor de epinefrina (adrenalina), ele deve ser aplicado sem hesitação, conforme orientação médica.

Mesmo que os sintomas pareçam leves, procure atendimento médico de urgência. Ligue para o serviço de emergência (SAMU, 192) ou leve a pessoa ao pronto-socorro mais próximo. Reações alérgicas podem piorar rapidamente, e a supervisão profissional é indispensável.

Enquanto aguarda o socorro, mantenha a pessoa em uma posição confortável. Se ela estiver com falta de ar, sentá-la pode ajudar. Caso sinta tontura ou fraqueza, deitá-la com as pernas elevadas pode melhorar a circulação sanguínea. É importante nunca oferecer água ou outros líquidos, pois há risco de engasgo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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