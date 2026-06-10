Contaminação cruzada em restaurantes: como evitar riscos para pessoas com alergias alimentares

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Para milhões de pessoas com alergias alimentares, comer fora de casa pode ser uma experiência arriscada. Além do cuidado com os ingredientes de um prato, existe um perigo muitas vezes invisível: a contaminação cruzada. Esse fenômeno ocorre quando alérgenos, como proteínas de camarão, glúten ou amendoim, são transferidos de um alimento para outro, transformando uma refeição teoricamente segura em uma ameaça potencial.

O simples contato indireto pode ser suficiente para desencadear uma reação alérgica severa, conhecida como anafilaxia. Para pessoas com alta sensibilidade, uma quantidade mínima do alérgeno pode ser fatal, e a cozinha de um restaurante movimentado se torna um ambiente de alto risco se protocolos de segurança rigorosos não forem seguidos.

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O que é contaminação cruzada?

A contaminação cruzada acontece pela transferência de substâncias de um alimento para outro, de forma direta ou indireta. Imagine usar a mesma faca para cortar camarão e, logo depois, picar os legumes de uma salada. Mesmo que a faca seja limpa superficialmente, resíduos do crustáceo podem permanecer e contaminar a salada.

Em uma cozinha profissional, as possibilidades são ainda maiores. Um alimento pode ser contaminado de várias maneiras, colocando clientes alérgicos em risco sem que eles saibam. A atenção aos detalhes em cada etapa do preparo é fundamental para garantir a segurança de todos.

Como os restaurantes devem evitar o problema?

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabelece regras rígidas de boas práticas para serviços de alimentação. Para evitar a contaminação cruzada, os estabelecimentos devem adotar medidas específicas, que vão além da higiene básica. A separação de utensílios é um dos pontos mais importantes.

Isso inclui a utilização de tábuas de corte, facas e outros equipamentos exclusivos para diferentes grupos de alimentos, como frutos do mar, carnes e vegetais. Além disso, a correta higienização das mãos, bancadas e equipamentos após cada uso é indispensável.

Outras práticas essenciais incluem:

Óleo de fritura: não utilizar o mesmo óleo para fritar alimentos diferentes, como batata frita e camarão.

Chapas e grelhas: realizar uma limpeza completa das superfícies entre o preparo de pratos distintos.

Armazenamento: guardar alimentos crus e cozidos, bem como potenciais alérgenos, em recipientes separados e identificados.

Treinamento da equipe: capacitar cozinheiros e atendentes sobre os riscos das alergias alimentares e os procedimentos corretos para evitar a contaminação.

Para quem tem alergias alimentares severas, a principal recomendação é sempre informar o restaurante sobre sua condição no momento do pedido. Essa comunicação clara permite que a equipe da cozinha redobre os cuidados e adote protocolos específicos para preparar uma refeição segura, uma atitude simples que pode salvar vidas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.