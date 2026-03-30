As 5 bactérias mais perigosas da cozinha e como evitá-las

A morte de uma mulher na Paraíba, associada ao consumo de uma pizza contaminada, acendeu um alerta sobre os perigos invisíveis que podem estar nos alimentos. O laudo do caso confirmou a presença das bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli, um risco que não se restringe a restaurantes e lanchonetes, mas que também pode estar presente em cozinhas domésticas.

A segurança alimentar começa em casa, com práticas de higiene que podem evitar infecções graves. Conhecer os micro-organismos mais comuns e como eles se proliferam é o primeiro passo para proteger a saúde de toda a família. A maioria das contaminações ocorre por falhas simples, como armazenamento incorreto ou falta de higienização.

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Abaixo, listamos as cinco bactérias que mais causam doenças transmitidas por alimentos e como prevenir a contaminação na sua cozinha.

1. Salmonella

É uma das bactérias mais conhecidas quando o assunto é intoxicação alimentar. Encontrada principalmente em carnes cruas, especialmente de aves, ovos e leite não pasteurizado, pode causar febre, cólicas abdominais e diarreia. A prevenção envolve cozinhar completamente os alimentos e evitar o consumo de ovos crus ou malcozidos.

2. Escherichia coli (E. coli)

A maioria das cepas de E. coli é inofensiva, mas algumas podem causar problemas sérios. A principal fonte de contaminação é a carne moída mal passada, mas também pode ser encontrada em vegetais crus e água contaminada. Os sintomas incluem cólicas fortes e diarreia, que pode conter sangue.

3. Listeria monocytogenes

Esta bactéria é particularmente perigosa por sua capacidade de se multiplicar mesmo em temperaturas de refrigeração. É encontrada em queijos frescos, frios fatiados e patês. A listeriose, doença causada por ela, é um risco grave para gestantes, idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido.

4. Campylobacter

Uma das causas mais comuns de diarreia bacteriana no mundo. A principal fonte de contaminação é o frango cru ou malcozido. Apenas uma pequena quantidade da bactéria é suficiente para causar a doença, cujos sintomas incluem diarreia, febre e dores abdominais.

5. Staphylococcus aureus

Presente na pele e no nariz de muitas pessoas saudáveis, esta bactéria se torna um problema quando contamina alimentos, principalmente os que são manuseados e não cozidos depois, como saladas e sanduíches. Ela produz uma toxina que o cozimento não consegue destruir, causando vômitos e diarreia.

Como proteger sua família

Adotar algumas práticas simples de higiene na cozinha reduz drasticamente o risco de contaminação por essas e outras bactérias. Medidas básicas garantem a segurança dos alimentos e a saúde de todos.

Lave as mãos: faça a higienização com água e sabão antes de manusear alimentos e após tocar em carnes cruas, ir ao banheiro ou mexer no lixo.

Evite a contaminação cruzada: utilize tábuas de corte e utensílios diferentes para alimentos crus e cozidos. Nunca coloque um alimento cozido em um prato onde esteve carne crua.

Cozinhe bem os alimentos: o calor é um aliado poderoso para eliminar micro-organismos. Certifique-se de que carnes, aves e ovos atinjam a temperatura interna segura.

Refrigere corretamente: guarde alimentos perecíveis na geladeira, a uma temperatura abaixo de 5°C (idealmente 4°C ou menos), o mais rápido possível. Não deixe alimentos cozidos fora da refrigeração por mais de duas horas.

Higienize superfícies e vegetais: limpe regularmente bancadas, pias e utensílios. Lave frutas, verduras e legumes em água corrente antes de consumir. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.