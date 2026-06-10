Folga negada: veja como denunciar empresas que descumprem a jornada de trabalho

Com a aprovação na Câmara dos Deputados da PEC que acaba com a escala 6x1 em maio de 2026, o tema das jornadas de trabalho ganhou ainda mais destaque. Enquanto o texto aguarda votação no Senado, muitos trabalhadores continuam enfrentando o desrespeito ao direito de folga previsto na legislação atual. Se a empresa onde você trabalha não cumpre as regras, é possível fazer uma denúncia formal e anônima para garantir seus direitos. O processo é simples e pode ser feito pela internet.

A principal ferramenta para isso é o canal de denúncias do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A queixa pode iniciar um processo de fiscalização na empresa, que, se comprovada a irregularidade, pode resultar em multas e na obrigação de regularizar a situação de todos os funcionários afetados.

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O que a lei diz sobre a folga semanal

Enquanto a nova legislação não entra em vigor, as regras atuais da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) continuam valendo. A lei determina que todo trabalhador tem direito a um Descanso Semanal Remunerado (DSR) de 24 horas consecutivas, que deve ocorrer, preferencialmente, aos domingos.

A legislação também estabelece que, em um período máximo de três semanas, uma das folgas deve obrigatoriamente cair em um domingo para os homens. Para as mulheres, a regra determina que a folga dominical deve acontecer a cada 15 dias. O descumprimento dessas normas é uma infração trabalhista.

Passo a passo para fazer uma denúncia

Se a sua empresa não respeita a escala de folgas, o primeiro passo é registrar a irregularidade. O caminho mais seguro é pelo sistema oficial do governo. Veja como proceder:

Reúna provas: antes de denunciar, junte documentos que comprovem a jornada irregular. Fotos da escala de trabalho, cópias do controle de ponto, contracheques e até mesmo conversas por aplicativos de mensagem podem servir como evidência.

Acesse o canal de denúncias: o governo federal mantém um portal específico para denúncias trabalhistas, o Sistema Ipê. É possível acessá-lo diretamente pelo portal gov.br, na área do Ministério do Trabalho e Emprego.

Preencha o formulário: informe os dados da empresa, como CNPJ e endereço. Depois, descreva detalhadamente a situação, explicando como a escala de folgas não está sendo cumprida. É fundamental marcar a opção de denúncia sigilosa ou anônima para proteger sua identidade.

Após o registro, a denúncia é encaminhada para a equipe de fiscalização do trabalho. Se os auditores constatarem a irregularidade, a empresa será notificada para corrigir a conduta e poderá ser multada. O trabalhador que teve seu descanso suprimido tem o direito de receber o pagamento desse dia em dobro.

O que muda se a PEC for aprovada?

Caso o Senado também aprove a proposta, as novas regras para a jornada de trabalho entrarão em vigor 60 dias após a promulgação do texto. É importante lembrar que, até lá, as leis atuais devem ser cumpridas, e o direito ao descanso semanal remunerado e às folgas dominicais permanece inalterado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.