Congo: conheça as belezas naturais de um gigante desconhecido da África

A República Democrática do Congo (RDC) ganhou destaque recente no noticiário esportivo por causa de um amistoso de futebol contra o Chile, ocorrido em 9 de junho. No entanto, para além dos campos e das manchetes sobre instabilidade, o gigante africano guarda um tesouro natural vasto e pouco explorado, que o posiciona como um dos destinos de natureza mais impressionantes do mundo.

No coração do continente, a RDC abriga a maior parte da Bacia do Congo, a segunda maior floresta tropical do planeta, atrás apenas da Amazônia. Esse ecossistema vital é cortado pelo imponente rio Congo e serve de lar para uma biodiversidade extraordinária, com milhares de espécies de plantas e animais.

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Parque Nacional de Virunga: um tesouro mundial

O principal cartão-postal do país é o Parque Nacional de Virunga, um dos mais antigos da África e considerado Patrimônio Mundial pela Unesco. Localizado no leste, na fronteira com Ruanda e Uganda, o parque é um santuário de paisagens espetaculares e vida selvagem única.

Uma de suas atrações mais famosas é o vulca?o Nyiragongo. Ele está ativo e abriga um dos maiores lagos de lava permanentes do mundo, proporcionando um espetáculo de luzes e cores que atrai aventureiros para trilhas noturnas até a sua cratera. A visão do magma borbulhante é uma experiência inesquecível.

Virunga também é um dos últimos refúgios para os gorilas-das-montanhas, uma espécie ameaçada de extinção. Programas de conservação permitem que visitantes realizem caminhadas guiadas para observar esses primatas gigantes em seu habitat natural, uma atividade que ajuda a financiar a proteção da área.

Além dos vulcões e primatas

A riqueza natural congolesa não se limita a Virunga. O Parque Nacional de Garamba, no nordeste, é conhecido por suas populações de elefantes e pela rara girafa-de-kordofan. Já o Parque Nacional de Salonga, uma imensa área de floresta equatorial, é tão remoto que só pode ser explorado por meio de rios.

Outro destaque é o Parque Nacional Kahuzi-Biega, lar do gorila-das-planícies-oriental, outra espécie criticamente ameaçada. A diversidade de paisagens se estende ainda às Cataratas de Boyoma, uma sequência de sete grandes quedas d'água ao longo de 100 quilômetros do rio Congo.

Embora a instabilidade política histórica represente um desafio para o turismo em larga escala, os esforços de conservação e a beleza incomparável do país mantêm viva a importância de proteger esse gigante adormecido da África.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.