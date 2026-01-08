Nascem dois gorilas-das-montanhas gêmeos na RD Congo

Gorilas-das-montanhas gêmeos nasceram no Parque Nacional de Virunga, no leste da República Democrática do Congo, um local conhecido por sua biodiversidade, mas ameaçado por conflitos regionais, informaram as autoridades da reserva nesta quinta-feira (8).

Nascimentos de gêmeos em gorilas - e, em particular, em gorilas-das-montanhas, uma espécie ameaçada - são considerados muito raros, já que os cientistas registram, em média, menos de 1% dos casos.

No Parque de Virunga, um caso assim já havia sido reportado em 2020.

"Os dois recém-nascidos são machos", disse Méthode Uhoze, um dos encarregados do parque, que conversou com a AFP por telefone. Em 2025, foram contabilizados outros oito nascimentos, segundo Bienvenu Bwende, a cargo da comunicação.

"Apesar dos desafios, a vida triunfa", destacou o Instituto Congolês para a Conservação da Natureza (ICCN), que administra os parques nacionais do país, na quarta-feira, nas redes sociais.

A mensagem veio acompanhada de uma foto que mostrava uma gorila fêmea segurando nos braços dois pequenos filhotes, dos quais só se distinguiam as mãos e as orelhas.

Uma equipe de rastreadores localizou os gêmeos no sábado, de acordo com os cuidadores. Foram implementadas medidas de vigilância e proteção para aumentar suas chances de sobrevivência.

O Parque de Virunga, a reserva natural mais antiga da África, inaugurada em 1925, está inscrito na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Situado na fronteira com Ruanda e Uganda, parte da reserva, que abrange 7.800 km², encontra-se no leste da RD Congo, controlado pelo grupo armado antigoverno M23.

O M23 se apoderou de amplas zonas do território desde seu ressurgimento no fim de 2021.

A violência intensificou-se há um ano e o M23, apoiado por Kigali e seu exército, ampliou recentemente sua influência territorial na região.

A população mundial de gorilas-das-montanhas é estimada em 1.063 espécimes que vivem em estado selvagem. Cerca de 350 gorilas viviam no Parque de Virunga em 2021, segundo as autoridades da área protegida.

