Como economizar na hora de consertar roupas e outros itens do dia a dia

O zíper da calça quebrou ou a barra precisa de um ajuste? Em Belo Horizonte, o custo para resolver esses problemas pode variar drasticamente. Uma pesquisa realizada na última semana pelo site Mercado Mineiro em 18 estabelecimentos da capital mineira revelou que o valor para consertar uma peça de roupa pode variar até 166% dependendo do bairro ou do estabelecimento escolhido. Esse cenário acende um alerta para os consumidores: pesquisar é fundamental para não gastar mais do que o necessário.

A diferença de preços muitas vezes não está ligada à qualidade do serviço, mas sim a fatores como a localização da loja e os custos operacionais do negócio. Por isso, a primeira atitude para economizar é não fechar negócio no primeiro lugar que encontrar. O ideal é solicitar orçamentos em pelo menos três locais diferentes, incluindo costureiras de bairro, que costumam oferecer preços mais competitivos.

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Dicas para não pesar no bolso

Além de comparar, a negociação é uma ferramenta poderosa. Ao levar mais de uma peça para conserto, por exemplo, pergunte se há a possibilidade de um desconto. Muitos profissionais estão abertos a negociar, especialmente para pagamentos à vista. A chave é conversar de forma clara e respeitosa, mostrando que você valoriza o trabalho, mas também busca um preço justo.

Outra forma de economizar é colocar a mão na massa. Pequenos reparos, como pregar um botão, costurar um rasgo simples ou fazer uma pequena barra, podem ser aprendidos facilmente com tutoriais disponíveis na internet. Investir em um kit básico de costura pode se pagar rapidamente, evitando gastos com serviços que você mesmo pode executar em poucos minutos em casa.

Prevenção é o melhor remédio

Cuidar bem das suas roupas e objetos também diminui a necessidade de reparos. Seguir as instruções de lavagem na etiqueta, guardar as peças corretamente e manusear itens delicados com cuidado são práticas que aumentam a vida útil de tudo. A mesma lógica se aplica a outros consertos do dia a dia, como sapatos, eletrônicos e pequenos utensílios domésticos. Antes de contratar um serviço, pesquise, compare e avalie se não é algo que você mesmo pode resolver.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.