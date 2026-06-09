Atendimento negado em UPA? Saiba seus direitos e como denunciar

Casos recentes de denúncias sobre a falta de profissionais e falhas no atendimento em unidades de saúde têm reacendido o debate sobre um problema que afeta milhares de brasileiros: a precariedade do acesso aos serviços de saúde. Situações como essas reforçam a importância de que pacientes e familiares conheçam seus direitos e saibam como agir diante de possíveis irregularidades, atrasos ou negativas de atendimento. Além dos impactos imediatos na assistência médica, episódios desse tipo costumam gerar questionamentos sobre a qualidade do serviço prestado e podem resultar em investigações e apurações por parte das autoridades competentes.

O acesso à saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. Isso significa que todo cidadão tem o direito de receber atendimento médico, seja em unidades básicas, UPAs ou hospitais. A recusa de atendimento, a demora excessiva sem justificativa ou a falta de profissionais e insumos configuram uma violação grave.

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Quando um paciente se depara com uma situação de mau atendimento ou recusa, o primeiro passo é tentar resolver a questão na própria unidade. Muitas instituições possuem um serviço de ouvidoria ou assistência social preparado para mediar conflitos e buscar soluções imediatas. É fundamental registrar a queixa e anotar o número do protocolo.

O que fazer em caso de atendimento negado?

Se a tentativa local não funcionar, existem canais formais para registrar uma denúncia. O caminho a ser seguido ajuda a garantir que a reclamação seja investigada e que providências sejam tomadas para evitar que o problema se repita com outras pessoas. A formalização da queixa é um ato de cidadania.

O processo pode ser feito em diferentes esferas. Siga o passo a passo:

Secretaria de Saúde: procure a secretaria de saúde do seu município ou estado. A maioria oferece canais de atendimento por telefone, site ou presencialmente. A denúncia ajuda os gestores a mapear falhas no sistema. Ouvidoria do SUS: o principal canal nacional é a Ouvidoria-Geral do Sistema Único de Saúde (SUS). A reclamação pode ser feita gratuitamente pelo Disque Saúde 136, que funciona 24 horas por dia, todos os dias. Ministério Público e Defensoria Pública: em casos mais graves, que envolvam risco de morte ou danos permanentes à saúde, é possível acionar o Ministério Público ou a Defensoria Pública. Esses órgãos podem tomar medidas legais para garantir o direito do cidadão.

Para que a denúncia seja eficaz, é importante reunir o máximo de informações e evidências. Anote o nome da unidade de saúde, dos profissionais envolvidos, a data e o horário do ocorrido. Se possível, grave vídeos ou áudios da situação (respeitando a privacidade de outros pacientes) e guarde documentos como receitas, exames e o número do protocolo de atendimento inicial. Esses registros fortalecem a reclamação e facilitam a apuração dos fatos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.