Salar de Uyuni: tudo o que você precisa saber para visitar a Bolívia

A Bolívia abriga um dos cenários mais espetaculares do planeta: o Salar de Uyuni. Com aproximadamente 10.500 quilômetros quadrados, este é o maior deserto de sal do mundo, uma imensidão branca que parece ter saído de outro planeta e atrai viajantes em busca de paisagens únicas.

Escolher a data da viagem é fundamental, pois a paisagem muda completamente dependendo da estação. A experiência visual é completamente diferente em cada período, então vale a pena planejar de acordo com o que você deseja ver.

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Quando ir ao Salar de Uyuni?

Entre abril e outubro, durante a estação seca, o salar se transforma em um mar branco de polígonos de sal. As temperaturas são mais baixas, mas o céu azul intenso e o chão rachado criam o cenário perfeito para as famosas fotos com ilusão de perspectiva.

Já na estação chuvosa, de dezembro a março, as águas se acumulam na superfície, criando um espelho d’água gigante. O céu se reflete no chão, e a linha do horizonte desaparece. Fevereiro e março costumam ser os meses de pico para ver esse fenômeno, mas há risco de chuvas intensas cancelarem passeios.

Como chegar ao deserto de sal?

O ponto de partida para explorar o Salar é a pequena cidade de Uyuni. A forma mais rápida de chegar é por via aérea, com voos partindo de La Paz ou Santa Cruz de la Sierra para o aeroporto local, embora a frequência possa ser limitada. Para quem busca uma opção mais econômica, ônibus noturnos partem de La Paz, mas a viagem é longa.

A exploração do deserto em si é feita quase exclusivamente por meio de passeios contratados. As agências oferecem roteiros em veículos 4x4 que podem durar de um a quatro dias, incluindo visitas a outras atrações da região, como ilhas de cactos e lagoas coloridas.

O que levar na mala?

Preparar a bagagem é crucial para aproveitar a viagem sem imprevistos, já que a altitude e o clima exigem cuidados específicos. A variação de temperatura é grande, indo do calor intenso durante o dia ao frio congelante à noite.

Protetor solar e labial: o sol na altitude é forte, e o reflexo no sal intensifica a radiação.

Óculos de sol: essenciais para proteger os olhos do brilho intenso do salar.

Roupas em camadas: jaqueta corta-vento, fleece, gorro e luvas são indispensáveis, principalmente para ver o nascer do sol.

Calçados confortáveis: prefira botas de trekking ou tênis resistentes para as caminhadas.

Remédios pessoais: inclua analgésicos e medicamentos para o mal de altitude, conhecido como soroche. Lembre-se que o Salar está a uma altitude de aproximadamente 3.650 metros.

Dinheiro em espécie: a moeda local, o boliviano, é necessária para pequenas despesas e taxas de parques.

Bateria extra ou power bank: o frio pode descarregar rapidamente os eletrônicos, e pontos de recarga são escassos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.