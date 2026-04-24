Bolívia é um destino barato? Veja o custo real da viagem e roteiros

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A Bolívia carrega a fama de ser um dos destinos mais baratos da América do Sul, atraindo mochileiros e aventureiros em busca de paisagens deslumbrantes sem esvaziar a conta bancária. Mas será que essa fama se sustenta na prática? A resposta é sim, mas com algumas ressalvas importantes. O país oferece uma excelente relação custo-benefício, especialmente para quem está disposto a abrir mão de luxos e mergulhar em uma experiência de viagem mais rústica e autêntica.

Este guia detalha os custos reais de uma viagem pela Bolívia, desde a média de gastos diários até os passeios que exigem um investimento maior, ajudando a definir se o destino se encaixa no seu perfil e orçamento.

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Quanto custa viajar pela Bolívia? Orçamento diário

O custo de uma viagem pela Bolívia pode variar drasticamente dependendo do seu estilo. Para um roteiro econômico, focado em hostels, comida de rua e transporte público, é possível se manter com um orçamento apertado. Já para quem busca um pouco mais de conforto, os valores sobem, mas ainda se mantêm competitivos em comparação a outros destinos sul-americanos.

Orçamento econômico (mochilão): Entre R$ 150 e R$ 200 por dia. Inclui acomodação em dormitórios de hostels, refeições em mercados locais e restaurantes populares, e uso de transporte público.

Orçamento intermediário: Entre R$ 250 e R$ 350 por dia. Permite ficar em quartos privados em hostels ou hotéis simples, fazer refeições em restaurantes mais estruturados e optar por ônibus mais confortáveis ou voos internos para longas distâncias.

Cenas urbanas movimentadas na Bolívia reforçam o apelo do país para viajantes que buscam experiências culturais autênticas e orçamento acessível. Starcevic de Getty Images Signature

Detalhando os principais gastos

Para entender melhor o orçamento, veja a média de preços dos principais itens da viagem:

Hospedagem: Cama em dormitório de hostel a partir de R$ 40. Quarto privado simples a partir de R$ 100.

Alimentação: Uma refeição completa em um mercado local (almuerzo) pode custar menos de R$ 15. Jantar em um restaurante turístico fica entre R$ 30 e R$ 50.

Transporte: Viagens de ônibus entre cidades como La Paz e Uyuni custam cerca de R$ 80 a R$ 120, dependendo da categoria (leito ou semi-leito). O transporte urbano, como os teleféricos de La Paz, é extremamente acessível.

A paisagem urbana e montanhosa de cidades bolivianas como La Paz representa a experiência autêntica e acessível destacada no guia de viagem. Beto Bormann de Getty Images

Passeios que mais pesam no orçamento

Embora os custos diários sejam baixos, alguns passeios icônicos têm um valor mais elevado e impactam significativamente o orçamento total. O principal deles é a travessia do Salar de Uyuni.

Os tours pelo Salar de Uyuni (geralmente de três ou quatro dias) são a experiência mais procurada do país e, consequentemente, a mais cara. Os preços variam entre US$ 150 e US$ 250 (aproximadamente R$ 750 a R$ 1.250) por pessoa, incluindo transporte 4x4, alimentação básica e hospedagem simples durante o percurso. Agências mais bem avaliadas e com guias que falam inglês costumam cobrar mais caro.

O icônico Salar de Uyuni é a principal atração boliviana e o passeio que mais pesa no orçamento dos viajantes. Juergen Schonnop

Quando a Bolívia deixa de ser barata?

A Bolívia deixa de ser um destino de baixo custo quando o viajante busca por conforto e exclusividade. Hotéis de luxo, restaurantes de alta gastronomia (especialmente em La Paz), voos internos para encurtar distâncias e passeios privados elevam os gastos a um patamar semelhante ao de outros países. Portanto, a economia está diretamente ligada à simplicidade da viagem.

Para qual perfil de viajante a Bolívia compensa?

O destino é ideal para o viajante aventureiro, que não se importa com a infraestrutura simples e está mais focado nas experiências e paisagens. É perfeito para mochileiros, amantes de trekking e natureza, e para aqueles que querem vivenciar uma cultura rica e autêntica. A altitude, especialmente em cidades como La Paz, situada em um vale entre 3.200 e 4.100 metros de altitude, exige aclimatação e pode ser um desafio físico.

Os teleféricos de La Paz, transporte acessível e parte da experiência de viagem econômica na Bolívia, conforme detalhado na matéria. Andrey

Viajantes que buscam resorts, vida noturna agitada ou uma estrutura turística impecável podem se frustrar. A Bolívia recompensa quem chega com a mente aberta e disposição para encarar perrengues em troca de cenários únicos no mundo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.