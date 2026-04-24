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Bolívia é um destino barato? Veja o custo real da viagem e roteiros

Descubra o orçamento médio diário, os passeios que mais pesam no bolso e para qual perfil de viajante o destino realmente compensa

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
24/04/2026 14:22

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Bolívia é um destino barato? Veja o custo real da viagem e roteiros
Paisagens deslumbrantes como esta são a recompensa para quem busca aventura e economia em uma viagem pela Bolívia. crédito: Willian Justen de Vasconcellos de Pexels

A Bolívia carrega a fama de ser um dos destinos mais baratos da América do Sul, atraindo mochileiros e aventureiros em busca de paisagens deslumbrantes sem esvaziar a conta bancária. Mas será que essa fama se sustenta na prática? A resposta é sim, mas com algumas ressalvas importantes. O país oferece uma excelente relação custo-benefício, especialmente para quem está disposto a abrir mão de luxos e mergulhar em uma experiência de viagem mais rústica e autêntica.

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Este guia detalha os custos reais de uma viagem pela Bolívia, desde a média de gastos diários até os passeios que exigem um investimento maior, ajudando a definir se o destino se encaixa no seu perfil e orçamento.

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Quanto custa viajar pela Bolívia? Orçamento diário

O custo de uma viagem pela Bolívia pode variar drasticamente dependendo do seu estilo. Para um roteiro econômico, focado em hostels, comida de rua e transporte público, é possível se manter com um orçamento apertado. Já para quem busca um pouco mais de conforto, os valores sobem, mas ainda se mantêm competitivos em comparação a outros destinos sul-americanos.

  • Orçamento econômico (mochilão): Entre R$ 150 e R$ 200 por dia. Inclui acomodação em dormitórios de hostels, refeições em mercados locais e restaurantes populares, e uso de transporte público.

  • Orçamento intermediário: Entre R$ 250 e R$ 350 por dia. Permite ficar em quartos privados em hostels ou hotéis simples, fazer refeições em restaurantes mais estruturados e optar por ônibus mais confortáveis ou voos internos para longas distâncias.

Praça movimentada com edifício histórico, bandeira boliviana, pessoas e barracas de mercado sob céu azul.
Cenas urbanas movimentadas na Bolívia reforçam o apelo do país para viajantes que buscam experiências culturais autênticas e orçamento acessível.Starcevic de Getty Images Signature

Detalhando os principais gastos

Para entender melhor o orçamento, veja a média de preços dos principais itens da viagem:

  • Hospedagem: Cama em dormitório de hostel a partir de R$ 40. Quarto privado simples a partir de R$ 100.

  • Alimentação: Uma refeição completa em um mercado local (almuerzo) pode custar menos de R$ 15. Jantar em um restaurante turístico fica entre R$ 30 e R$ 50.

  • Transporte: Viagens de ônibus entre cidades como La Paz e Uyuni custam cerca de R$ 80 a R$ 120, dependendo da categoria (leito ou semi-leito). O transporte urbano, como os teleféricos de La Paz, é extremamente acessível.

Vista aérea de cidade boliviana com casas em colinas e montanhas nevadas ao fundo.
A paisagem urbana e montanhosa de cidades bolivianas como La Paz representa a experiência autêntica e acessível destacada no guia de viagem.Beto Bormann de Getty Images

Passeios que mais pesam no orçamento

Embora os custos diários sejam baixos, alguns passeios icônicos têm um valor mais elevado e impactam significativamente o orçamento total. O principal deles é a travessia do Salar de Uyuni.

Os tours pelo Salar de Uyuni (geralmente de três ou quatro dias) são a experiência mais procurada do país e, consequentemente, a mais cara. Os preços variam entre US$ 150 e US$ 250 (aproximadamente R$ 750 a R$ 1.250) por pessoa, incluindo transporte 4x4, alimentação básica e hospedagem simples durante o percurso. Agências mais bem avaliadas e com guias que falam inglês costumam cobrar mais caro.

Vasto deserto de sal com padrões hexagonais no chão e montanhas no horizonte sob céu claro.
O icônico Salar de Uyuni é a principal atração boliviana e o passeio que mais pesa no orçamento dos viajantes.Juergen Schonnop

Quando a Bolívia deixa de ser barata?

A Bolívia deixa de ser um destino de baixo custo quando o viajante busca por conforto e exclusividade. Hotéis de luxo, restaurantes de alta gastronomia (especialmente em La Paz), voos internos para encurtar distâncias e passeios privados elevam os gastos a um patamar semelhante ao de outros países. Portanto, a economia está diretamente ligada à simplicidade da viagem.

Para qual perfil de viajante a Bolívia compensa?

O destino é ideal para o viajante aventureiro, que não se importa com a infraestrutura simples e está mais focado nas experiências e paisagens. É perfeito para mochileiros, amantes de trekking e natureza, e para aqueles que querem vivenciar uma cultura rica e autêntica. A altitude, especialmente em cidades como La Paz, situada em um vale entre 3.200 e 4.100 metros de altitude, exige aclimatação e pode ser um desafio físico.

Múltiplos teleféricos amarelos pairam sobre cidade densamente construída em encostas de montanhas.
Os teleféricos de La Paz, transporte acessível e parte da experiência de viagem econômica na Bolívia, conforme detalhado na matéria.Andrey

Viajantes que buscam resorts, vida noturna agitada ou uma estrutura turística impecável podem se frustrar. A Bolívia recompensa quem chega com a mente aberta e disposição para encarar perrengues em troca de cenários únicos no mundo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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