Tênis para iniciantes: 5 dicas para começar a praticar o esporte

Acompanhar as partidas de grandes tenistas no circuito profissional inspira muitas pessoas a darem as primeiras raquetadas. Se você faz parte desse grupo, saiba que começar no esporte pode ser mais simples do que parece. O segredo está em focar nos passos certos para garantir uma evolução segura e divertida.

O tênis é uma atividade completa, que melhora o condicionamento físico, a coordenação motora e o raciocínio estratégico. Para quem está pensando em entrar em quadra, organizar os primeiros passos é fundamental para manter a motivação e evitar frustrações. Com o equipamento certo e uma boa dose de paciência, a jornada se torna muito mais prazerosa.

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5 dicas essenciais para começar a jogar tênis

1. Comece com o equipamento básico: você não precisa da raquete mais cara do mercado para começar. Procure por modelos indicados para iniciantes, que costumam ser mais leves e com uma cabeça maior, facilitando o contato com a bola. Um bom par de tênis, específico para a prática ou com bom suporte lateral, é fundamental para evitar torções no tornozelo. Bolinhas e roupas confortáveis completam o kit inicial.

2. Invista em algumas aulas: aprender os fundamentos corretamente faz toda a diferença. Um professor pode ensinar a empunhadura correta, a movimentação de pernas e os golpes básicos, como o forehand e o backhand. Algumas poucas aulas iniciais já ajudam a evitar vícios de movimento que podem levar a lesões no futuro e aceleram sua evolução de forma segura.

3. Não pule o aquecimento: o tênis exige muito do corpo, com movimentos rápidos e explosivos. Antes de entrar em quadra, dedique pelo menos dez minutos a um bom aquecimento, com corridas leves e alongamentos dinâmicos. Isso prepara os músculos e articulações para o esforço, diminuindo o risco de distensões e outras lesões comuns no esporte.

4. Encontre um lugar para praticar: muitas cidades oferecem quadras públicas que podem ser usadas gratuitamente ou com um baixo custo. Clubes esportivos e academias também são ótimas opções para quem busca uma estrutura mais completa. Se você mora em um condomínio com quadra, aproveite a comodidade. O importante é ter um local para treinar com regularidade.

5. Tenha paciência e divirta-se: ninguém se torna um profissional da noite para o dia. A evolução no tênis é gradual e exige consistência. Comemore as pequenas vitórias, como acertar um bom saque ou uma sequência de golpes. O principal objetivo deve ser se divertir e manter o corpo em movimento, aproveitando os benefícios que o esporte oferece.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.