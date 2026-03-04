Pickleball, padel, pelota basca e squash: entenda as diferenças entre esportes semelhantes

Entre tantas modalidades com raquete ou similares, pickleball, padel, pelota basca e squash costumam ficar no mesmo grupo. À primeira vista, todos lembram o tênis ou jogos de quadra fechada. No entanto, cada um segue uma lógica própria, com regras, equipamentos e espaços bem específicos. Assim, entender essas diferenças ajuda praticantes iniciantes, gestores de academias e curiosos a identificar qual esporte faz mais sentido para cada realidade.

Essas modalidades também se distinguem pela região em que mais se popularizam. Enquanto alguns esportes ganham grande força em países europeus e latino-americanos, outros ainda dão os primeiros passos em centros urbanos brasileiros. Portanto, a comparação entre eles passa não só pelas características técnicas, mas também por aspectos culturais e pela forma como cada país adota essas práticas.

O que é pickleball e por que vem crescendo tanto?

O pickleball surgiu recentemente nos Estados Unidos. Esse esporte mistura elementos do tênis, do badminton e do tênis de mesa. A quadra é menor do que a de tênis e a rede é mais baixa. Além disso, a raquete é rígida, sem cordas, geralmente feita de materiais compostos. A bola é perfurada, semelhante a uma bola de wiffle. Isso reduz a velocidade e facilita o controle da jogada. Dessa forma, o jogo se torna mais acessível a diferentes idades.

As regras do pickleball priorizam a troca de bolas e o bom posicionamento em quadra. Existe ainda uma área específica próxima à rede, chamada zona de não voleio. Nesse espaço, o jogador não pode executar determinados golpes. Como o esporte exige menos fisicamente do que outras modalidades de raquete de alta intensidade, o pickleball cresce em comunidades de aposentados, clubes sociais e parques públicos, sobretudo na América do Norte. No Brasil, a modalidade ainda se mantém em fase emergente, com poucas quadras ativas, mas cresce de forma constante em grandes capitais.

Padel, pelota basca e squash: quais são as principais diferenças?

O padel utiliza uma quadra menor do que a de tênis, cercada por paredes de vidro e, em alguns casos, grades metálicas. A raquete é sólida, parecida com a do pickleball, mas traz formato e perfurações próprios. A bola se assemelha à de tênis, com pequenas variações de pressão. Um dos pontos que diferenciam o padel aparece no uso estratégico das paredes. A bola pode quicar nelas após tocar o chão, o que amplia as possibilidades táticas. Além disso, o jogo ocorre quase sempre em duplas, o que favorece a interação entre os participantes e cria um ambiente bastante social.

Já a pelota basca reúne um conjunto de modalidades tradicionais de origem espanhola, especialmente do País Basco. Os praticantes podem jogar com raquetes, com cesta de fibra (cesta punta) ou até com a mão, dependendo da variação. O ambiente, chamado de frontón, possui uma ou mais paredes frontais. A bola costuma atingir velocidades muito altas, o que exige reflexos rápidos. Em algumas variantes profissionais, por exemplo, a pelota ultrapassa facilmente os 150 km/h. A pelota basca se mantém bastante difundida na Espanha, na França e em algumas regiões da América Latina, como Argentina e México.

O squash acontece em uma quadra totalmente fechada, com quatro paredes. Os jogadores utilizam todas essas paredes ativamente durante o jogo. A raquete de squash é alongada e leve, com cordas. Já a bola é pequena, de borracha, e oferece diferentes níveis de quique, de acordo com o tipo escolhido. Trata-se de um esporte de alta intensidade, que exige deslocamentos rápidos, mudanças de direção constantes e boa resistência física. Atletas de alto nível cumprem ralis longos e mantêm frequências cardíacas elevadas por vários minutos. O squash alcançou grande tradição em países como Inglaterra, Egito, Paquistão e Austrália. Nesses locais, os praticantes jogam principalmente em clubes e academias, tanto em formato recreativo quanto competitivo.

Onde cada esporte é mais difundido no mundo?

Cada um desses esportes de raquete ou bola segue um mapa de popularidade específico. O pickleball consolidou sua base mais forte nos Estados Unidos e no Canadá. Nesses países, as pessoas já encontram o esporte em parques públicos, escolas e condomínios, com ligas amadoras bem estruturadas. Em países europeus, o crescimento ainda ocorre de forma gradual. Mesmo assim, o pickleball já atrai público interessado em esportes recreativos de impacto moderado, inclusive famílias e iniciantes de todas as idades.

O padel vive uma expansão intensa em países como Espanha, Argentina e México. Além disso, muitos locais da Europa, como Suécia, Itália e Portugal, registram aumento expressivo de quadras e clubes. Em muitas cidades espanholas, por exemplo, as pessoas encontram clubes inteiros dedicados quase exclusivamente ao padel, com quadras lotadas em horários de pico. O esporte se consolidou como opção social e competitiva ao mesmo tempo. Profissionais disputam circuitos internacionais, enquanto amadores utilizam o jogo como atividade física regular.

No caso da pelota basca, a prática permanece mais concentrada em regiões com forte herança cultural basca. Festas tradicionais, competições regionais e projetos de preservação cultural mantêm a modalidade ativa. Por outro lado, o esporte ainda aparece com pouca frequência em academias convencionais. O squash, por sua vez, alcançou reconhecimento global em circuitos profissionais e universitários. Federações ativas em diversos continentes organizam torneios e rankings, o que fortalece a modalidade. Assim, o squash marca presença principalmente em centros urbanos de médio e grande porte, muitas vezes ligado a programas de bem-estar corporativo e universitário.

Qual desses esportes é mais popular no Brasil?

No cenário brasileiro, o padel se destaca como a modalidade mais consolidada entre esses quatro esportes. Estados do Sul, como Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, concentram grande número de quadras e torneios. A partir de meados da década de 2010, o número de praticantes aumentou em outras regiões do país. Clubes e condomínios de médio e alto padrão passaram a investir em estruturas específicas. Com isso, o padel ganhou ainda mais visibilidade no Brasil e atraiu tanto jogadores iniciantes quanto atletas experientes de tênis.

O pickleball ainda se encontra em fase inicial de difusão no Brasil, com alguns projetos-piloto em academias e espaços multiuso. Porém, a modalidade já desperta interesse de escolas, professores de educação física e gestores de condomínios, que buscam uma opção acessível e de impacto moderado. O squash mantém um público fiel, principalmente em grandes capitais. Mesmo assim, o esporte não alcançou a mesma expansão em massa que o padel. Já a pelota basca segue como prática de nicho, ligada a centros de tradição basca e a poucos clubes específicos.

De forma geral, quem observa esses esportes percebe uma ideia comum. Todos propõem jogo em quadra com raquete ou equipamento semelhante. Apesar disso, cada um se desenvolveu em contextos culturais e esportivos bem distintos. No Brasil de 2026, o padel ocupa a posição de maior destaque entre eles. Enquanto isso, pickleball, pelota basca e squash seguem caminhos diferentes, em ritmos variados de crescimento e reconhecimento, tanto no cenário amador quanto no competitivo.