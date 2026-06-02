A receita de quentão perfeita para sua festa junina em casa

Com a chegada de junho, o cheiro de festa junina já está no ar, trazendo a vontade de se aquecer com as delícias típicas da estação. Entre todas as opções, o quentão se destaca como a bebida que é a cara das festas juninas. Preparar uma versão caseira saborosa é mais simples do que parece e transforma qualquer reunião em um verdadeiro arraial.

Esta receita é prática e leva um toque especial com frutas, que deixam o sabor mais complexo e aromático. A bebida fica pronta em menos de 30 minutos e serve como um convite perfeito para celebrar os dias mais frios em casa, seja a dois ou com os amigos.

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Ingredientes para o quentão perfeito

O segredo de um bom quentão está no equilíbrio entre o doce, o álcool e as especiarias. A escolha de uma cachaça de qualidade é fundamental para o resultado final, pois um destilado de baixa qualidade pode deixar um gosto residual amargo. Para esta receita, você vai precisar de:

1 litro de cachaça de boa qualidade

500 ml de água

1 e 1/2 xícara de açúcar

50 gramas de gengibre fresco cortado em rodelas finas

2 paus de canela grandes

10 cravos-da-índia

Casca de 1 laranja

1 maçã pequena cortada em cubos

Modo de preparo passo a passo

O preparo é rápido e envolve poucas etapas, ideal para quem não tem muita experiência na cozinha. O processo de caramelizar o açúcar com as especiarias é o que garante a cor e o aroma característicos da bebida. Siga as instruções para não errar.

Em uma panela grande de fundo grosso, coloque o açúcar, o gengibre, a canela, o cravo e as cascas de laranja. Leve ao fogo baixo e mexa até o açúcar derreter por completo e formar um caramelo dourado. Adicione a cachaça e a água com muito cuidado, pois a mistura vai borbulhar intensamente. Continue mexendo para dissolver os torrões de caramelo que se formarem. Acrescente os cubos de maçã à panela. Deixe a mistura ferver em fogo baixo por aproximadamente 20 a 25 minutos, com a panela semitampada, para que os sabores se incorporem bem. Após esse tempo, desligue o fogo. Se preferir uma bebida sem os pedaços de especiarias e frutas, coe o quentão antes de servir. Sirva bem quente em canecas.

Dicas para um quentão ainda melhor

Para um sabor mais suave e adocicado, você pode substituir parte da água por suco de laranja natural. Se gostar de um toque extra de especiarias, adicione um ou dois anis-estrelados durante o cozimento, o que trará um perfume marcante.

Na hora de servir, uma apresentação caprichada faz a diferença. Decore as canecas com um pau de canela ou uma rodela fina de laranja na borda. Isso não apenas embeleza a bebida, mas também intensifica o aroma enquanto se bebe.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.