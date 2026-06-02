O que fazer em Miami além das compras? 5 passeios fora do roteiro

Conhecida mundialmente por seus shoppings, praias badaladas e pelo estilo de vida associado ao luxo, Miami acabou consolidando uma reputação ligada ao consumo e à ostentação. Essa imagem, porém, pode ter reforçado a percepção da cidade como um destino focado apenas em aparências e compras. No entanto, uma das principais cidades da Flórida guarda tesouros que vão muito além dos shoppings e da vida noturna de South Beach.

Para quem busca uma experiência diferente, a cidade oferece um roteiro rico em arte, cultura e natureza. Explorar esses locais alternativos revela uma Miami mais autêntica e diversificada, longe dos clichês mais conhecidos. Conheça cinco passeios que fogem do circuito tradicional de compras e mostram um novo lado da cidade.

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Wynwood Walls

Este bairro se transformou em um verdadeiro museu a céu aberto. Conhecido por seus imensos murais coloridos e grafites de artistas do mundo todo, Wynwood é o lugar perfeito para uma caminhada fotogênica. As galerias de arte e os cafés descolados completam a atmosfera criativa do local, que se renova constantemente com novas obras.

Little Havana

Uma imersão na cultura cubana sem sair dos Estados Unidos. A Calle Ocho é o coração do bairro, onde o espanhol é a língua principal. Lá, é possível observar artesãos enrolando charutos, experimentar um autêntico café cubano e ouvir música latina ao vivo. O clima vibrante e acolhedor transporta os visitantes para outro lugar.

Key Biscayne

Para quem quer fugir da agitação, esta ilha é um refúgio de tranquilidade. Com praias de areia branca e águas calmas, como Crandon Park, é ideal para famílias e casais. O farol histórico do Bill Baggs Cape Florida State Park oferece uma vista panorâmica incrível e rende ótimas fotos, sendo um contraponto perfeito à movimentada Miami Beach.

Art Deco District

Localizado em South Beach, este distrito arquitetônico é uma viagem no tempo. Seus mais de 800 prédios preservados com fachadas em tons pastel, letreiros em neon e formas geométricas são um marco do estilo dos anos 1930 e 1940. Um passeio a pé pela Ocean Drive ao amanhecer ou ao entardecer revela a beleza única dessa área histórica.

Vizcaya Museum & Gardens

Esta antiga mansão de inverno lembra um palácio renascentista italiano. Com jardins exuberantes e uma decoração opulenta, o Vizcaya é um oásis de luxo e história. O local oferece uma vista espetacular para a Baía de Biscayne e permite explorar como vivia a elite industrial do início do século 20, em um ambiente de pura sofisticação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.