5 roteiros culturais no Rio de Janeiro para fugir do óbvio

Explorar o Rio de Janeiro pode ir muito além dos cartões-postais famosos. A cidade guarda tesouros que revelam uma face diferente de sua cultura, história e arte, longe das rotas turísticas convencionais. São passeios que conectam o visitante com as raízes e a diversidade que formaram a alma carioca, oferecendo experiências autênticas e memoráveis.

Para quem busca uma imersão cultural profunda, selecionamos cinco roteiros que fogem do óbvio e apresentam um Rio surpreendente. Cada um deles oferece uma perspectiva única sobre a Cidade Maravilhosa, seja por meio da arquitetura, da música ou de marcos históricos essenciais.

Circuito da Herança Africana na Pequena África

Na zona portuária, o roteiro da Pequena África é uma viagem no tempo. O ponto central é o Cais do Valongo, principal porto de entrada de africanos escravizados nas Américas e hoje Patrimônio Mundial da Unesco. O passeio inclui ainda a Pedra do Sal, berço do samba, e o Instituto Pretos Novos, um sítio arqueológico e centro cultural que preserva essa história fundamental para o Brasil.

Real Gabinete Português de Leitura

Localizado no centro da cidade, este lugar parece saído de um filme. Com uma arquitetura neomanuelina impressionante, o Real Gabinete abriga a maior coleção de obras de autores portugueses fora de Portugal. Suas estantes de madeira escura que vão do chão ao teto criam um ambiente mágico, perfeito para amantes de livros e arquitetura.

Parque das Ruínas em Santa Teresa

O que restou do palacete da mecenas Laurinda Santos Lobo foi transformado em um dos centros culturais mais charmosos do Rio. O Parque das Ruínas, em Santa Teresa, integra as paredes antigas com estruturas de metal e vidro, criando um espaço único para exposições e eventos. Além da programação cultural, o local oferece uma das vistas mais espetaculares da Baía de Guanabara.

Instituto Moreira Salles na Gávea

Um oásis de arte e natureza. A antiga residência da família Moreira Salles, com projeto arquitetônico modernista e jardins de Burle Marx, é hoje um centro cultural dedicado principalmente à fotografia. O instituto possui um acervo valioso e promove exposições de alto nível, além de mostras de cinema e eventos musicais. A visita ao local já é um passeio completo.

Feira de São Cristóvão

O Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, conhecido como Feira de São Cristóvão, é um pedaço do Nordeste no Rio. O pavilhão gigante reúne centenas de barracas com comidas típicas, artesanato e produtos regionais. É o lugar ideal para almoçar, ouvir forró ao vivo e mergulhar na vibrante cultura nordestina sem sair da cidade.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.