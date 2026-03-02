Roteiro de 3 dias no Rio de Janeiro fugindo do óbvio: veja dicas

Explorar o Rio de Janeiro para além dos cartões-postais revela uma cidade ainda mais vibrante e cheia de segredos. Para quem já visitou os pontos turísticos tradicionais ou busca uma experiência autêntica, um roteiro alternativo pode ser a chave. A proposta é mergulhar em três dias de imersão na cultura, natureza e gastronomia que muitas vezes ficam fora dos guias convencionais.

A jornada pode começar longe das praias mais famosas, explorando bairros que preservam a alma carioca de forma única. Essa imersão oferece uma perspectiva diferente, focada no cotidiano e nos recantos que os próprios moradores frequentam para relaxar e se divertir.

Dia 1: Charme, arte e pôr do sol

O primeiro dia é dedicado ao bairro de Santa Teresa. Com suas ruas de paralelepípedo, casarões antigos e o icônico bondinho amarelo, o local respira arte. A sugestão é caminhar sem pressa, descobrindo ateliês e pequenas lojas. Uma visita ao Parque das Ruínas garante uma vista panorâmica do centro da cidade e da Baía de Guanabara.

Para a tarde, a dica é descer para a Urca. Em vez de subir ao Pão de Açúcar, a proposta é caminhar pela orla do bairro e terminar o dia na Mureta da Urca. Ali, moradores e visitantes se reúnem para apreciar o pôr do sol com uma bebida gelada e petiscos, com uma vista privilegiada do Cristo Redentor.

Dia 2: Trilha com vista e praia secreta

O segundo dia é para se conectar com a natureza exuberante do Rio. A trilha da Pedra Bonita, no Parque Nacional da Tijuca, é uma ótima opção. Considerada de nível fácil a moderado, a caminhada de cerca de 30 minutos leva a um dos mirantes mais impressionantes da cidade, com vista para a Pedra da Gávea e a rampa de voo livre.

Após a trilha, o destino é a Praia da Joatinga, um pequeno paraíso escondido entre São Conrado e a Barra da Tijuca. O acesso é feito por um condomínio e depende da maré baixa para que a faixa de areia apareça. O visual rochoso e o mar cristalino compensam o esforço.

Dia 3: Cultura, flores e sabores locais

O último dia reserva uma imersão cultural no Instituto Moreira Salles, na Gávea. O centro cultural, com sua arquitetura modernista e jardins projetados por Burle Marx, abriga importantes exposições de fotografia e um acervo riquíssimo da cultura brasileira. É um refúgio de tranquilidade e arte.

Para fechar o roteiro, a sugestão é uma visita ao CADEG, o Mercado Municipal do Rio, em Benfica. Longe da Zona Sul, o local é um polo vibrante de gastronomia e comércio. Conhecido pelo mercado de flores, o CADEG também abriga restaurantes portugueses tradicionais, onde é possível provar pratos autênticos e vinhos de qualidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.