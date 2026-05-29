Mulheres na carreira militar: os desafios e as conquistas
Elas estão ganhando cada vez mais espaço em áreas antes dominadas por homens; conheça a história de mulheres que quebraram barreiras nas Forças Armadas
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A presença feminina nas Forças Armadas brasileiras é uma realidade consolidada e em expansão. Hoje, mulheres ocupam postos na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, desde funções administrativas até posições de comando, áreas que por muito tempo foram exclusivas para homens. A jornada, no entanto, é marcada por superação e pela quebra de barreiras culturais e estruturais.
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Essa inclusão começou de forma pioneira na Marinha, em 1980, quando foi criado o Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha. A primeira turma de oficiais e praças femininas ingressou em 1981. Inicialmente, as oportunidades se concentravam em áreas de apoio, como saúde e administração. O Exército e a Aeronáutica seguiram o movimento anos depois, ampliando gradativamente o leque de atuação.
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O grande marco aconteceu com a abertura de escolas de formação de oficiais de carreira. A Academia da Força Aérea (AFA) foi uma das pioneiras. A Escola Naval passou a aceitar mulheres em 2014, inicialmente como Aspirantes de Intendência, e a partir de 2019, para os Corpos da Armada e de Fuzileiros Navais. No Exército, a Lei nº 12.705/2012 permitiu o ingresso de mulheres na linha de ensino militar bélico, com a entrada da primeira turma na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) em 2017, o que abriu as portas para a formação na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).
Em 2026, as conquistas femininas nas Forças Armadas atingiram novos patamares, com marcos históricos recentes. Em abril deste ano, a coronel médica Cláudia Lima Gusmão Cacho tornou-se a primeira mulher a ser promovida ao posto de general no Exército Brasileiro. Na Marinha, Maria Cecília Barbosa da Silva Conceição, a primeira mulher negra a atingir o posto de almirante, assumiu a direção do Hospital Naval Marcílio Dias em abril de 2025. Outro avanço significativo foi o início do alistamento voluntário para o Serviço Militar Inicial Feminino (SMIF) em 2025, ampliando as portas de entrada para as mulheres na carreira militar. Atualmente, elas representam cerca de 10% do efetivo total, somando aproximadamente 37 mil militares.
Novos horizontes e desafios
Atualmente, as militares brasileiras estão presentes em quase todas as especialidades. Elas pilotam aeronaves de transporte, comandam navios, atuam na infantaria e participam de missões de paz da Organização das Nações Unidas (ONU). Essa evolução reflete uma mudança de mentalidade dentro e fora dos quartéis, reconhecendo a competência profissional acima de qualquer distinção de gênero.
Apesar dos avanços, os desafios ainda existem. A adaptação de estruturas físicas, a criação de regulamentos que considerem as particularidades femininas e o combate a preconceitos são processos contínuos. A conciliação entre a exigente rotina militar e a vida pessoal, especialmente a maternidade, também é um ponto de atenção constante.
As mulheres provaram que têm capacidade técnica, física e emocional para enfrentar as mesmas missões que os homens. Hoje, a atuação delas abrange áreas estratégicas, como:
Combate e operações: atuação progressiva e recente em infantaria, artilharia, engenharia e outras frentes.
Saúde e logística: como médicas, dentistas, enfermeiras e especialistas em suprimentos.
Tecnologia e aviação: pilotando aeronaves de transporte e atuando em diversas especialidades da aviação militar, além da área de TI.
Comando e estratégia: ocupando postos de liderança e participando do planejamento de operações.
A jornada reflete não apenas uma mudança institucional, mas também uma transformação social, abrindo portas para que novas gerações de mulheres vejam a carreira militar como uma possibilidade real e promissora.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.