Alistamento militar feminino: o passo a passo para se inscrever em 2026

O alistamento militar voluntário para mulheres que desejam prestar serviço militar nas Forças Armadas já está com inscrições abertas. Pelo segundo ano consecutivo, jovens brasileiras podem se candidatar para ingressar no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica. O processo, que seleciona para o serviço militar com início em 2027, é realizado de forma totalmente online, e o prazo final para se inscrever é 30 de junho.

Estão disponíveis 1.467 vagas, sendo 1.010 para o Exército, 300 para a Aeronáutica e 157 para a Marinha. A iniciativa busca ampliar a presença feminina nas Forças Armadas, mas é importante notar que as vagas são destinadas a jovens que residem em um dos 145 municípios contemplados pelo programa, distribuídos por 21 estados e pelo Distrito Federal.

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Quem pode se inscrever?

Para participar do processo seletivo, as candidatas precisam atender a alguns requisitos básicos. É fundamental ter nascido em 2008, completando 18 anos ao longo de 2026. Além disso, é necessário ser brasileira nata e não possuir outra nacionalidade.

Outras exigências importantes incluem:

Residir em um dos 145 municípios contemplados pelo programa;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Ter concluído ou estar cursando o último ano do ensino médio;

Não ter antecedentes criminais.

Passo a passo da inscrição

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, no site oficial do alistamento militar. A candidata precisará criar um cadastro na plataforma gov.br, caso ainda não tenha. O acesso com CPF e senha é o primeiro passo para preencher o formulário eletrônico, onde poderá indicar a Força Armada de sua preferência (Exército, Marinha ou Aeronáutica), de acordo com a disponibilidade de vagas na sua região.

Durante o preenchimento, serão solicitadas informações pessoais, dados de contato e documentos de identificação. É importante ter em mãos o RG e o CPF para garantir que todos os campos sejam completados corretamente. Ao final, a candidata deve confirmar a inscrição e salvar o comprovante gerado pelo sistema.

Calendário e próximas etapas

Após o término do período de inscrições, em 30 de junho, as candidatas passam por um processo de seleção rigoroso, que ocorre no segundo semestre de 2026. As etapas são eliminatórias e visam avaliar as aptidões física e psicológica para a vida militar.

O processo seletivo geralmente inclui as seguintes fases:

Seleção geral: uma avaliação inicial, presencial, para verificar os dados e a documentação.

Inspeção de saúde: exames médicos e odontológicos detalhados para atestar a condição física da candidata.

Testes de aptidão física: provas que medem a resistência, força e agilidade, como corrida, flexões e abdominais.

Entrevista: conversa para avaliar aspectos vocacionais e o perfil da candidata.

As aprovadas em todas as etapas são designadas para uma das três Forças Armadas. A incorporação está prevista para 2026 (de 2 a 6 de março ou de 3 a 7 de agosto), mas o início do Serviço Militar ocorrerá em 2027, com duração de um ano. Após a incorporação, o serviço passa a ter caráter obrigatório. Existe a possibilidade de prorrogação do tempo de serviço por até oito anos, conforme o interesse da candidata e da respectiva Força Armada.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.