Segurança no metrô: 7 dicas para evitar furtos e outros crimes

O trajeto diário em transportes públicos como o metrô, marcado pela pressa e por grandes aglomerações, cria um cenário ideal para a ação de criminosos. Furtos em estações e vagões permanecem como uma das principais preocupações dos passageiros, que se tornam alvos fáceis devido a distrações com celulares e à correria do dia a dia.

A principal tática dos ladrões é aproveitar o descuido, agindo rapidamente para subtrair carteiras, celulares e outros objetos de valor. No entanto, adotar pequenas mudanças de hábito pode aumentar significativamente a segurança e garantir uma viagem mais tranquila.

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7 dicas para aumentar sua segurança no metrô

Mantenha a bolsa e a mochila à frente do corpo: Sempre que estiver em plataformas, escadas rolantes ou dentro dos trens, posicione seus pertences na sua frente. Essa simples atitude mantém zíperes e bolsos em seu campo de visão, dificultando o acesso de terceiros e inibindo a ação de batedores de carteira. Cuidado com o uso do celular: Evite ficar com o aparelho na mão próximo às portas do vagão, principalmente quando o trem estiver parando na estação. Ladrões costumam arrancar o celular da mão da vítima e fugir segundos antes do fechamento das portas. Guarde o telefone em um local seguro ao entrar e sair do metrô. Seja discreto com objetos de valor: Exibir joias, relógios caros ou equipamentos eletrônicos de última geração chama a atenção e pode torná-lo um alvo. O ideal é guardar esses itens e optar por um comportamento mais discreto durante o trajeto. Distribua seus pertences: Nunca guarde dinheiro, cartões e documentos no mesmo lugar. Distribua-os em diferentes bolsos ou compartimentos da bolsa. Dessa forma, caso sofra um furto, a perda será menor e você não ficará sem todos os seus itens importantes de uma só vez. Desconfie de esbarrões e empurrões: Criminosos frequentemente criam pequenas confusões, como empurrões ou quedas de objetos, para distrair as vítimas. Se alguém esbarrar em você de forma suspeita, verifique imediatamente se seus bolsos e sua bolsa estão intactos. Atenção redobrada nas catracas e escadas: Pontos de grande fluxo, como roletas e escadas, são momentos de vulnerabilidade. Mantenha a bolsa firmemente segura e fique atento às pessoas ao seu redor. A pressa para passar pela catraca ou subir a escada é uma oportunidade para ladrões agirem. Dê preferência a bolsos internos: Para guardar celular e carteira, os bolsos internos de casacos ou calças são as opções mais seguras. O acesso a eles é muito mais difícil e qualquer tentativa de furto provavelmente será percebida por você.

Fui furtado, e agora?

Caso você seja vítima de um crime, mantenha a calma e procure um funcionário do metrô ou um policial imediatamente. É fundamental registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.), o que pode ser feito em uma delegacia ou online. Cancele imediatamente cartões de crédito e bloqueie a linha e o aparelho celular para evitar prejuízos maiores.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.