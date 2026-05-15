Além de Bollywood: 5 filmes e séries da Índia para assistir na Netflix

Pensar em cinema indiano geralmente traz à mente as coreografias e canções vibrantes de Bollywood. A produção do país, uma das maiores do mundo, oferece um universo de histórias que exploram dramas complexos, suspenses eletrizantes e críticas sociais afiadas, muitas delas disponíveis no Brasil via streaming.

Para quem busca novas narrativas e quer se aprofundar na diversidade cultural da Índia, existem opções que fogem do estereótipo. São filmes e séries com roteiros densos e atuações impactantes, que conquistaram público e crítica ao redor do globo. Preparamos uma lista com cinco produções imperdíveis para explorar essa cinematografia rica e multifacetada.

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Produções indianas para assistir agora

RRR: Revolta, Rebelião, Revolução

Este épico de ação tornou-se um fenômeno global e venceu o Oscar de Melhor Canção Original em 2023. A trama, ambientada na Índia colonial dos anos 1920, acompanha a jornada de dois revolucionários que lutam contra a dominação britânica. O longa se destaca pelas cenas de ação grandiosas e uma história de amizade envolvente. Está disponível na Netflix.

Delhi Crime

Baseada em fatos, esta série policial retrata a investigação de um crime que chocou a Índia. A produção foi a primeira do país a vencer um Emmy Internacional de Melhor Série Dramática. Com uma abordagem sóbria e realista, a trama foca no trabalho da equipe de polícia para solucionar o caso em meio à pressão pública e política. As duas temporadas estão na Netflix.

O Tigre Branco (The White Tiger)

Indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, este filme narra a ascensão de um motorista pobre que usa sua inteligência para escapar da servidão. A obra é uma crítica contundente ao sistema de castas e à desigualdade social na Índia moderna. Com uma narrativa ágil e humor ácido, o longa prende a atenção do início ao fim. Pode ser visto na Netflix.

Jogos Sagrados (Sacred Games)

Uma das primeiras séries indianas de grande sucesso internacional, Jogos Sagrados é um suspense policial complexo. A história segue um policial de Mumbai que recebe uma ligação anônima de um poderoso chefão do crime, alertando sobre um atentado terrorista. A série mergulha no submundo da cidade, explorando corrupção e política. Disponível na Netflix.

Pagglait

Esta comédia dramática oferece um olhar único sobre o luto e as tradições. Após a morte súbita do marido, uma jovem viúva não consegue sentir tristeza, o que causa estranhamento em sua família. Ao descobrir um segredo do falecido, ela embarca em uma jornada de autodescoberta e independência. O filme está no catálogo da Netflix.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.