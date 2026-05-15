5 notebooks gamers de entrada que valem a pena em 2026

O anúncio do Alienware 15 com produção nacional, em maio de 2026, movimentou o mercado de notebooks gamers no Brasil. Com a promessa de ser uma porta de entrada da marca com foco em custo-benefício, o modelo, que chega ao mercado brasileiro ainda este ano, acirra a competição em um segmento já disputado. Para quem busca uma máquina potente para jogos sem gastar uma fortuna, a boa notícia é que existem ótimas alternativas.

Encontrar o equilíbrio ideal entre desempenho e preço é o segredo. Placa de vídeo dedicada, processador moderno e uma boa tela são essenciais, mas não precisam pertencer aos modelos mais caros. Pensando nisso, preparamos uma lista com cinco notebooks gamers que se destacam pela excelente relação entre o que oferecem e o que custam.

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Alienware 15

O grande lançamento de 2026 combina o design icônico da marca com a eficiente tecnologia de refrigeração Cryo-tech. Será equipado com os novos processadores Intel Core Series 2 e opções de placas de vídeo como as Nvidia GeForce RTX 3050, 4050, 5050 e 5060, além de contar com uma tela de 15,3 polegadas e 165Hz. É importante notar que o modelo foi anunciado em maio de 2026, com lançamento previsto para o segundo semestre.

Dell G15

Frequentemente visto como o "irmão" mais acessível do Alienware, o Dell G15 é um sucesso de vendas por um bom motivo. Ele herda tecnologias de resfriamento e oferece configurações de hardware muito semelhantes, sendo uma alternativa consolidada para quem busca performance da Dell com um orçamento mais controlado.

Acer Nitro 5

Um verdadeiro clássico no mercado brasileiro, o Nitro 5 é sinônimo de custo-benefício. A Acer aposta em configurações equilibradas, com diversas opções de GPUs capazes de garantir uma experiência fluida em Full HD na maioria dos jogos. Seu preço competitivo o torna uma escolha muito popular.

Lenovo Legion 5

Com um design mais sóbrio que foge do padrão gamer extravagante, a linha Legion 5 atrai quem busca discrição sem abrir mão do desempenho. Os modelos são elogiados pela qualidade de construção e por um sistema térmico eficiente, que mantém a performance estável. As telas com alta taxa de atualização são outro ponto forte.

Avell A70 MOB

A Avell se destaca no cenário nacional por oferecer notebooks com alto grau de personalização. O modelo A70 MOB é um exemplo de porta de entrada da marca, permitindo que o usuário configure itens como a quantidade de memória RAM e o tipo de armazenamento (SSD). É a opção ideal para quem deseja uma máquina ajustada sob medida para suas necessidades.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.