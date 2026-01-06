Mercado de PC Gamer no Brasil apresenta crescimento impulsionado pela indústria

O mercado de PC gamer no Brasil apresentou crescimento consistente nos últimos anos, acompanhando a expansão da indústria de jogos, dos esportes eletrônicos (eSports) e da produção de conteúdo digital. O aumento no número de brasileiros envolvidos com jogos digitais estimula a demanda por computadores com alto desempenho e configurações personalizadas para jogos e aplicações profissionais.

Dados da Pesquisa Game Brasil (PGB) 2025 indicam que 82,8% da população brasileira consome jogos digitais, apontando a dimensão cultural e econômica do setor no país.

Conforme projeções de mercado, o segmento brasileiro de games movimentou valores crescentes e figura entre os principais mercados globais, com forte expansão também nos ramos de eSports e tecnologia aplicada a jogos.

Além do entretenimento, práticas profissionais como criação de conteúdo para redes sociais, streaming e atividades em home office têm aumentado a procura por máquinas robustas. Profissionais de áreas como design, edição de vídeo e programação buscam configurações semelhantes às utilizadas por jogadores avançados, ampliando o público consumidor desse tipo de equipamento.

Especialistas da indústria de tecnologia e associações do setor observam que o consumidor brasileiro demonstra maior atenção às especificações técnicas de equipamentos, com foco em componentes como placas de vídeo, processadores e sistemas de refrigeração, além de optar pela montagem de configurações sob medida. Segundo a Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia 2022–2026 da PwC, o segmento de jogos para PC no Brasil deve crescer em receita nos próximos anos, reforçando a importância estratégica desse nicho no mercado de tecnologia. PwC

A participação de eSports e eventos competitivos também contribui para a consolidação do consumo de equipamentos de alto desempenho, refletindo a profissionalização do setor e a ampliação de oportunidades de negócios no segmento.

No cenário econômico atual, dados de mercado indicam que a indústria de jogos no Brasil movimentou bilhões em receita recente, com projeções de continuidade da expansão até o fim da década, destacando o país como um dos mercados mais promissores da América Latina.

Plataformas especializadas acompanham a evolução do segmento oferecendo soluções de tecnologia para consumidores que buscam desempenho, qualidade gráfica e versatilidade para jogos ou uso profissional.



