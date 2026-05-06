Alanzoka e Maethe Lima surpreendem fãs com nascimento do primeiro filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal de streamers Alan Ferreira e Maethe Lima anunciou nessa terça-feira (5/5) o nascimento do primeiro filho, após manterem a gestação em segredo. A revelação foi feita nas redes sociais e surpreendeu os seguidores.

Conhecidos pelas transmissões de jogos em plataformas como Twitch e YouTube, os dois explicaram que optaram por preservar a privacidade durante a gravidez. "Escolhemos viver a gestação em segredo pela privacidade da nossa família e hoje temos a certeza de que foi a melhor decisão", escreveram.

No comunicado, o casal confirmou que o bebê é um menino, mas não divulgou o nome. "Foram meses de espera, sonhos e descobertas, até ele chegar e transformar tudo. Nosso filho é a misturinha perfeita de nós dois e estamos vivendo o maior amor das nossas vidas", afirmaram.

Inclusive queria deixar a segunda versão dessa foto KKKKKKK pic.twitter.com/8kaNfi7AnB — maethe (@mmaethe) May 5, 2026

Nos comentários, fãs e criadores de conteúdo desejaram felicidades à família. "Meu Deus que lindo!! Felicidades pra vocês!", disse o streamer Casimiro. "As pistas tavam aí o tempo todo, a mulher tem "mãe" até no nome", brincou o youtuber Lucas Inutilismo.

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Alanzoka é um dos principais nomes do streaming no Brasil e, em 2024, se tornou o primeiro brasileiro a atingir 7 milhões de seguidores na Twitch.