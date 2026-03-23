A tradição do queijo Canastra: saiba como identificar o verdadeiro

O queijo Canastra, um dos patrimônios gastronômicos de Minas Gerais, é protegido por lei e tem um modo de fazer que passa de geração em geração. No entanto, com a crescente popularidade, encontrar um produto autêntico se tornou um desafio. Para não errar na compra, é fundamental conhecer as características que definem o verdadeiro queijo da Serra da Canastra.

Produzido em uma região de sete municípios mineiros, o queijo Canastra original é feito exclusivamente com leite de vaca cru, sal e pingo, um fermento natural extraído do soro do próprio queijo. Esse processo artesanal, combinado com o clima e a vegetação locais, confere ao produto um sabor e uma textura inconfundíveis.

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Como reconhecer o verdadeiro queijo Canastra

A primeira e mais segura forma de garantir a autenticidade é verificar a presença de selos de identificação. O queijo deve ter o Selo de Indicação de Procedência (IP) Canastra, que comprova a origem na região delimitada, e o Selo Arte, registro sanitário estadual que certifica a produção artesanal seguindo as boas práticas sanitárias.

Além dos selos, características visuais e sensoriais ajudam na identificação. Observe os seguintes pontos:

A casca: o queijo Canastra genuíno tem uma casca amarelada, lisa e uniforme. Com o tempo de maturação, ela pode apresentar uma fina camada de mofo branco, que contribui para a complexidade do sabor.

A massa: por dentro, a massa é compacta, macia e de cor branco-amarelada. Diferente de muitos queijos industriais, ele apresenta poucas e pequenas olhaduras (os famosos "furinhos").

O sabor e o aroma: o sabor é marcante, levemente ácido e com uma picância que se intensifica com a maturação. O aroma é característico e reflete a qualidade do leite cru e do processo de cura.

A maturação é outro fator essencial. O queijo Canastra é vendido em diferentes estágios: o fresco, mais suave e úmido, e o curado, com sabor mais intenso e textura firme. Ambos são autênticos, mas oferecem experiências de degustação distintas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.