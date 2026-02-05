5 hábitos simples para fortalecer sua imunidade contra novos vírus
Não é só sobre alimentação; a regulação do sono, a gestão do estresse e de outros fatores são importantes para manter o sistema imune em alerta
O retorno de agentes infecciosos como o vírus Nipah ao noticiário, devido a casos recentes na Ásia, leva muitas pessoas a buscar maneiras de proteger a saúde. Apesar de os surtos do Nipah serem localizados no Sudeste Asiático desde sua identificação em 1999 e a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificar o risco global como baixo, o cenário reforça a importância de um sistema imunológico forte. Embora não exista fórmula mágica, fortalecer as defesas do corpo é uma estratégia fundamental que vai muito além de apenas cuidar da alimentação.
Pequenas mudanças na rotina diária podem fazer uma grande diferença na capacidade do corpo de combater infecções. Manter as defesas naturais em alerta é um trabalho constante, que envolve desde a qualidade do descanso até a gestão das emoções. Confira cinco hábitos simples que ajudam nesse processo.
Priorize o sono de qualidade
Durante o sono, o corpo trabalha intensamente na reparação de células e na produção de citocinas, proteínas essenciais para o combate a infecções e inflamações. Um descanso inadequado pode reduzir a produção desses componentes de defesa.
O ideal é manter uma rotina de sete a oito horas de sono por noite. Dormir pouco ou ter um sono de má qualidade deixa o organismo mais vulnerável a patógenos, dificultando a resposta imune quando ela é necessária.
Gerencie o estresse
O estresse crônico é um inimigo silencioso da imunidade. Ele provoca a liberação contínua de cortisol, um hormônio que, em níveis elevados, suprime a eficácia do sistema imunológico. Isso diminui a capacidade do corpo de reagir a ameaças externas.
Práticas como meditação, ioga, caminhadas ao ar livre ou dedicar tempo a um hobby ajudam a reduzir os níveis de estresse. Controlar a ansiedade é uma forma direta de fortalecer as defesas naturais do organismo.
Aposte em uma alimentação equilibrada
Uma dieta rica em vitaminas e minerais é a base para uma boa imunidade. Nutrientes como a vitamina C, presente em frutas cítricas, a vitamina D, e o zinco, encontrado em carnes e grãos, são cruciais para a produção e o funcionamento das células de defesa.
Inclua no cardápio uma variedade de legumes, verduras, frutas e proteínas magras. Alimentos processados e ricos em açúcar, por outro lado, podem contribuir para processos inflamatórios que prejudicam a resposta imune.
Mantenha-se em movimento
A atividade física moderada e regular melhora a circulação sanguínea, o que permite que as células do sistema imunológico se movam pelo corpo de forma mais eficiente e cheguem mais rápido a um local de infecção.
Caminhadas, ciclismo ou natação são ótimas opções. O importante é a consistência, evitando o sedentarismo e os excessos, que podem causar o efeito contrário e desgastar o organismo.
Não se esqueça da hidratação
A água é vital para todas as funções corporais, incluindo a imunidade. Ela auxilia no transporte de nutrientes para as células e na eliminação de toxinas. A desidratação pode comprometer o desempenho geral do corpo.
Manter as mucosas do nariz e da garganta hidratadas também é uma barreira física importante contra a entrada de vírus e bactérias. Por isso, beba água regularmente ao longo do dia, mesmo sem sentir sede.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.