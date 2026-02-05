Assine
overlay
Início Trends
Bem Viver

5 hábitos simples para fortalecer sua imunidade contra novos vírus

Não é só sobre alimentação; a regulação do sono, a gestão do estresse e de outros fatores são importantes para manter o sistema imune em alerta

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
05/02/2026 10:44

compartilhe

SIGA
x
5 hábitos simples para fortalecer sua imunidade contra novos vírus
A prática de atividades físicas é um dos hábitos essenciais para a saúde, contribuindo para um sistema imunológico fortalecido. crédito: Freepik

O retorno de agentes infecciosos como o vírus Nipah ao noticiário, devido a casos recentes na Ásia, leva muitas pessoas a buscar maneiras de proteger a saúde. Apesar de os surtos do Nipah serem localizados no Sudeste Asiático desde sua identificação em 1999 e a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificar o risco global como baixo, o cenário reforça a importância de um sistema imunológico forte. Embora não exista fórmula mágica, fortalecer as defesas do corpo é uma estratégia fundamental que vai muito além de apenas cuidar da alimentação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Pequenas mudanças na rotina diária podem fazer uma grande diferença na capacidade do corpo de combater infecções. Manter as defesas naturais em alerta é um trabalho constante, que envolve desde a qualidade do descanso até a gestão das emoções. Confira cinco hábitos simples que ajudam nesse processo.

Leia Mais

Priorize o sono de qualidade

Durante o sono, o corpo trabalha intensamente na reparação de células e na produção de citocinas, proteínas essenciais para o combate a infecções e inflamações. Um descanso inadequado pode reduzir a produção desses componentes de defesa.

O ideal é manter uma rotina de sete a oito horas de sono por noite. Dormir pouco ou ter um sono de má qualidade deixa o organismo mais vulnerável a patógenos, dificultando a resposta imune quando ela é necessária.

Gerencie o estresse

O estresse crônico é um inimigo silencioso da imunidade. Ele provoca a liberação contínua de cortisol, um hormônio que, em níveis elevados, suprime a eficácia do sistema imunológico. Isso diminui a capacidade do corpo de reagir a ameaças externas.

Práticas como meditação, ioga, caminhadas ao ar livre ou dedicar tempo a um hobby ajudam a reduzir os níveis de estresse. Controlar a ansiedade é uma forma direta de fortalecer as defesas naturais do organismo.

Aposte em uma alimentação equilibrada

Uma dieta rica em vitaminas e minerais é a base para uma boa imunidade. Nutrientes como a vitamina C, presente em frutas cítricas, a vitamina D, e o zinco, encontrado em carnes e grãos, são cruciais para a produção e o funcionamento das células de defesa.

Inclua no cardápio uma variedade de legumes, verduras, frutas e proteínas magras. Alimentos processados e ricos em açúcar, por outro lado, podem contribuir para processos inflamatórios que prejudicam a resposta imune.

Mantenha-se em movimento

A atividade física moderada e regular melhora a circulação sanguínea, o que permite que as células do sistema imunológico se movam pelo corpo de forma mais eficiente e cheguem mais rápido a um local de infecção.

Caminhadas, ciclismo ou natação são ótimas opções. O importante é a consistência, evitando o sedentarismo e os excessos, que podem causar o efeito contrário e desgastar o organismo.

Não se esqueça da hidratação

A água é vital para todas as funções corporais, incluindo a imunidade. Ela auxilia no transporte de nutrientes para as células e na eliminação de toxinas. A desidratação pode comprometer o desempenho geral do corpo.

Manter as mucosas do nariz e da garganta hidratadas também é uma barreira física importante contra a entrada de vírus e bactérias. Por isso, beba água regularmente ao longo do dia, mesmo sem sentir sede.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

imunidade saude sistema-imunologico vida-saudavel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay