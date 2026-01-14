Assine
overlay
Início Trends
Economia

Síndrome de Burnout: 4 direitos do trabalhador que você não conhece

A síndrome do esgotamento profissional é doença do trabalho e garante mais do que o afastamento; veja o que a lei prevê para proteger sua saúde mental

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
14/01/2026 18:09

compartilhe

SIGA
x
Síndrome de Burnout: 4 direitos do trabalhador que você não conhece
Esgotamento profissional: trabalhadores com Síndrome de Burnout têm direitos que muitos desconhecem para proteger sua saúde e carreira. crédito: DC Studio/ Pexels

A Síndrome de Burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, vai muito além do cansaço. Desde janeiro de 2022, ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um fenômeno ocupacional na CID-11, classificação que o Brasil passou a adotar oficialmente em janeiro de 2025. Essa mudança reforça sua relação com o ambiente de trabalho e garante ao trabalhador uma série de direitos que muitos desconhecem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O diagnóstico de burnout, quando comprovada a sua relação com as condições de trabalho, equipara-se a um acidente de trabalho. É fundamental ressaltar que, para ter acesso a esses direitos, é necessário comprovar o nexo causal entre a doença e o ambiente laboral, geralmente por meio de perícia médica. Isso significa que o profissional tem acesso a proteções específicas previstas na legislação brasileira. Conhecer essas garantias é fundamental para proteger sua saúde e sua carreira.

Leia Mais

Descubra quatro direitos essenciais para quem enfrenta o esgotamento profissional.

Direitos do trabalhador com Burnout

1. Afastamento remunerado pelo INSS
Se o afastamento médico ultrapassar 15 dias, o trabalhador tem direito a receber o auxílio-doença acidentário (código B91) do INSS. Diferente do auxílio-doença comum, essa modalidade é exclusiva para doenças ou acidentes relacionados ao trabalho e oferece mais garantias.

2. Estabilidade no emprego
Após o fim do auxílio-doença acidentário, o trabalhador tem direito a 12 meses de estabilidade no emprego. Durante esse período, ele não pode ser demitido sem justa causa. A medida busca proteger o profissional durante seu processo de readaptação e recuperação.

3. Manutenção do plano de saúde
A legislação prevê a manutenção do plano de saúde durante o afastamento, mas as condições podem variar conforme o tipo de contrato, o acordo coletivo da categoria e a duração do afastamento. Em muitos casos, o trabalhador pode precisar continuar arcando com sua parte da mensalidade para manter o benefício. É recomendável verificar as regras específicas com o RH da empresa.

4. Indenização por danos morais e materiais
Caso fique comprovado que a empresa foi responsável pelo desenvolvimento da síndrome, seja por assédio moral, metas abusivas ou sobrecarga de trabalho, o trabalhador pode buscar na Justiça uma indenização. Ela pode cobrir custos com tratamentos (danos materiais) e compensar o sofrimento psicológico (danos morais).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

burnout esgotamento-profissional saude-mental

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay