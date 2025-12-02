Rota do sabor: um roteiro pelas cidades históricas de Minas Gerais

A verdadeira essência da comida mineira não está apenas em Belo Horizonte. Ela vive nos casarões e cozinhas das cidades históricas, onde receitas de família se transformaram em experiências gastronômicas que atraem visitantes de todo o Brasil. Esse movimento, que consolidou a culinária local como um patrimônio, oferece um roteiro único por sabores e tradições.

Explorar esse circuito é mergulhar na história do estado. Em cidades como Ouro Preto, Tiradentes e Diamantina, restaurantes instalados em construções seculares servem pratos que contam a história de um povo, com ingredientes e técnicas que atravessaram gerações.

Ouro Preto: tradição no prato

Em Ouro Preto, o passado colonial serve de cenário para pratos robustos e cheios de sabor. A cidade, Patrimônio Mundial da UNESCO, oferece uma imersão completa na cozinha mineira mais clássica. Os restaurantes locais são famosos por pratos que são verdadeiras instituições.

O feijão-tropeiro, o frango com quiabo e a costelinha com ora-pro-nóbis são protagonistas nos cardápios. A experiência vai além da comida, pois muitos estabelecimentos funcionam em edifícios históricos, proporcionando uma viagem no tempo a cada garfada.

Tiradentes: sofisticação e criatividade

Já em Tiradentes, a cozinha mineira ganha um toque contemporâneo. A cidade se tornou um polo gastronômico que une tradição e inovação, atraindo chefs que reinterpretam receitas clássicas com técnicas modernas e ingredientes locais selecionados.

O famoso Festival de Cultura e Gastronomia, que acontece anualmente, consolidou a fama da cidade. Lá, é possível encontrar desde o tradicional pão de queijo até pratos mais elaborados que valorizam produtos da Serra da Mantiqueira, mostrando a versatilidade da culinária mineira.

Diamantina: sabores do sertão

Diamantina, por sua vez, revela os sabores do sertão mineiro. A cidade, terra de Chica da Silva e Juscelino Kubitschek, apresenta uma gastronomia com identidade própria, marcada pela influência do Vale do Jequitinhonha. O cardápio local é rico em pratos com carne de sol, mandioca e frutas típicas do cerrado, como o pequi.

Visitar Diamantina é descobrir uma faceta menos explorada da comida de Minas Gerais, mais conectada aos ingredientes da terra e a um modo de vida simples e autêntico. A culinária da região reflete a resistência e a riqueza cultural de seu povo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.