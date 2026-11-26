Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

A Estação de Tratamento de Água (ETA) de Lever, localizada em Vila Nova de Gaia, em Portugal, encaminha anualmente cerca de 2.280 toneladas de lamas para a fabricação de aproximadamente 14 milhões de telhas. O projeto de economia circular substitui a deposição desses resíduos em aterro pelo aproveitamento direto na indústria cerâmica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A iniciativa, intitulada "Das lamas nascem telhas", surgiu em 2003 para responder ao desafio do descarte resultante do tratamento de água para consumo humano. Na época, os resíduos gerados correspondiam à quase totalidade dos descartes da Águas do Douro e Paiva, entidade que atende 22 municípios e 1,8 milhões de pessoas.

Leia Mais

A formulação do método exigiu investigação acadêmica em parceria com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro. A aplicação da medida gerou uma poupança de cerca de 1,5 milhões de euros para a empresa gestora.

Reconhecimento internacional e expansão digital

Em outubro, o projeto venceu o prêmio de ouro nos galardões mundiais da Associação Internacional de Água (IWA), durante o congresso da organização. A escolha destacou a operação portuguesa entre 320 concorrentes oriundos de 65 países.

Segundo Bruno Coimbra, presidente da entidade gestora, o modelo maduro estabelecido em Lever abre caminho para novas tecnologias. O trabalho desenvolvido na ETA motiva a criação de soluções voltadas à digitalização e ao uso de inteligência artificial.

Os projetos em desenvolvimento reúnem diferentes aplicações práticas:

uma ferramenta de inteligência artificial já em operação no norte de Vale do Sousa para apoiar a gestão da distribuição de água;

sistemas voltados à gestão inteligente da energia e mecanismos de previsão operacional;

uma solução de cibersegurança projetada para detectar ameaças e responder a incidentes com inteligência artificial;

um sistema preditivo elaborado em consórcio para antecipar alterações na qualidade da água do rio Douro e ajustar tratamentos em tempo real na estação. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os planos futuros da entidade contemplam a possibilidade de criar um centro de inovação e conhecimento para a região Norte ou a transformação do centro de educação ambiental de Lever para acolher essa estrutura.