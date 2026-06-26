Esgoto que vira água limpa: a tecnologia que abastece a indústria no Brasil

Em meio a debates sobre segurança hídrica, uma tecnologia que parecia futurista já é uma realidade consolidada no Brasil: a transformação de esgoto em água de reúso para fins industriais. Projetos inovadores, principalmente na região metropolitana de São Paulo, aplicam processos avançados para purificar efluentes e gerar um recurso de altíssima qualidade, aliviando a pressão sobre os mananciais tradicionais.

Essa água, conhecida como água de reúso industrial, é produzida a partir do esgoto tratado e utilizada na indústria, principalmente em processos como torres de resfriamento e caldeiras. A prática cria um ciclo fechado e sustentável, diminuindo a dependência de chuvas e dos níveis dos reservatórios, um ponto crítico em períodos de estiagem.

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Como funciona o tratamento?

O caminho do esgoto até se tornar água de reúso de alta qualidade envolve múltiplas barreiras de purificação. Primeiro, o efluente passa pelo tratamento convencional, onde são removidos sólidos e a maior parte da matéria orgânica. É um processo semelhante ao que ocorre em qualquer estação de tratamento de esgoto moderna.

A verdadeira transformação acontece na etapa seguinte, com tecnologias de ponta. A água pré-tratada é submetida a sistemas de ultrafiltração, com membranas que funcionam como filtros extremamente finos, barrando vírus e bactérias. Em seguida, o processo de osmose reversa retira sais dissolvidos e contaminantes químicos microscópicos.

Por fim, uma dupla desinfecção com raios ultravioleta e cloro garante a eliminação completa de qualquer microrganismo que possa ter resistido. O resultado é uma água com pureza superior à encontrada em muitos rios e represas que abastecem as cidades. Apesar da alta qualidade alcançada, no Brasil a legislação atual permite apenas o reúso industrial, não para consumo humano direto. Pesquisas nesse sentido estão em desenvolvimento em cidades como Campinas.

O maior exemplo dessa aplicação no país é o projeto Aquapolo, em operação desde 2012, que atende ao Polo Petroquímico de Capuava, em São Paulo. Ele produz água de reúso para fins industriais, liberando um volume de água potável dos sistemas tradicionais equivalente ao que seria consumido por uma cidade com 500 mil habitantes (considerando a capacidade máxima de produção do projeto).

A expansão dessa tecnologia é vista como uma solução estratégica para garantir o abastecimento futuro em áreas densamente povoadas ou com histórico de escassez hídrica. Além de proteger o meio ambiente ao tratar o esgoto de forma mais completa, a iniciativa fortalece a resiliência das cidades diante das mudanças climáticas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.