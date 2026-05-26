5 tecnologias inovadoras que podem ajudar a despoluir os rios

A poluição do Rio São Francisco em Minas Gerais atingiu um ponto crítico. Dados recentes indicam que apenas 46,9% da calha principal do rio em território mineiro tem qualidade considerada boa. O lançamento de esgoto doméstico e resíduos industriais degrada o curso d'água de tal forma que ele chega mais limpo à Bahia, com 70% do trecho apresentando baixa toxicidade. Essa situação, no entanto, pode ser revertida com o uso de tecnologias que já existem e que oferecem soluções eficientes para a limpeza e recuperação de rios.

Essas inovações vão desde o monitoramento em tempo real até o tratamento direto da água contaminada. Elas representam um caminho viável não apenas para o “Velho Chico”, mas para outros rios brasileiros que enfrentam problemas semelhantes. O avanço tecnológico permite hoje abordagens mais rápidas, baratas e sustentáveis para um dos maiores desafios ambientais do país.

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Conheça cinco tecnologias que poderiam transformar a realidade dos rios poluídos:

1. Monitoramento com inteligência artificial (IA)

Sistemas que utilizam drones, sensores e satélites podem vigiar a qualidade da água continuamente. A inteligência artificial analisa esses dados para identificar focos de poluição, como despejos ilegais de esgoto, de forma quase instantânea. Isso permite que as autoridades ajam rapidamente, antes que o dano ambiental se espalhe e se agrave.

2. Biorremediação com microrganismos

Essa técnica usa bactérias e fungos específicos que se alimentam de poluentes, como óleo e compostos químicos. Esses microrganismos são introduzidos na água e decompõem as substâncias tóxicas em compostos inofensivos, como água e gás carbônico. É um processo natural, acelerado pela tecnologia, que limpa o rio sem gerar novos resíduos.

3. Nanotecnologia para purificação

Partículas minúsculas, ou nanopartículas, podem ser desenvolvidas para se ligarem a contaminantes específicos, como metais pesados. Após se prenderem às toxinas, essas partículas podem ser removidas da água por meio de campos magnéticos. O resultado é um método de filtragem de alta precisão, capaz de eliminar poluentes que processos tradicionais não conseguem.

4. Biodigestores para tratar esgoto na fonte

Longe de ser experimental, essa é uma tecnologia estabelecida que atua na origem do problema. Os biodigestores recebem o esgoto de cidades e indústrias e, por meio da decomposição anaeróbica, transformam os dejetos em biogás — que pode ser usado como fonte de energia — e em biofertilizante para a agricultura. A solução impede que a poluição chegue ao rio e ainda gera valor econômico.

5. Ilhas flutuantes de fitodepuração

São estruturas flutuantes cobertas por plantas aquáticas específicas, cujas raízes funcionam como filtros naturais. À medida que a água do rio passa por elas, as raízes absorvem e metabolizam os poluentes, como nitratos e fosfatos, comuns em esgoto doméstico. Além de limpar a água, essas ilhas ajudam a restaurar o ecossistema local, atraindo peixes e aves.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.